كريم طارق

أعلن نائب المدير العام لقطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية د.مبارك العازمي عن بدء القطاع ممثلا في إدارة اعتماد المهارة المهنية بتطبيق الاختبارات التجريبية بالتنسيق مع قطاع التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية للمتقدمين بالعمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للإدارة العامة للتعليم الخاص.

كما أضاف العازمي أنه تم استئناف تنفيذ هذه الاختبارات بعد التوقف لفترة الإجازة الصيفية حيث إنه من المتوقع إجراء الاختبارات لعدد (227) من المتقدمين الراغبين بالعمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن قطاع التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية قد زود الهيئة العامة للقوى العاملة بكشوف الراغبين بالعمل في مدارس التعليم الخاص وبلغ عددهم (170) تمهيدا لاختبارهم، ومازال التنسيق جاريا ومستمرا مع قطاع التعليم الخاص والنوعي لبداية العام الدراسي الجديد.

وتقدم العازمي بالشكر لوزارة التربية متمثلة في قطاع التعليم الخاص والنوعي على تعاونهم وجهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى المهارة المهنية للعاملين في قطاع التعليم الخاص والنوعي.