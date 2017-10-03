حمل العدد الجديد من مجلة العربي رقم (707) للشهر الجاري الكثير من الموضوعات المهمة التي ينتظرها قراء المجلة العريقة بلهفة لم تخب يوما منذ 6 عقود.

وبمناسبة الذكرى الأولى على رحيله خصصت مجلة العربي ملف العدد للشاعر والإعلامي الراحل فاروق شوشة حمل عنوان «فاروق شوشة.. حارس لغتنا الجميلة» سلطت فيها الأضواء على جوانب مهمة من مسيرته الحافلة بالجهود والإنجازات الأدبية والشعرية والإعلامية، حيث ساهم في ملف شوشة رئيس مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين من الكويت والشاعر أحمد فضل شبلول من مصر والدكتور نجيب العوفي من المغرب وقد اختتم الملف بحوار اجراه الصحافي مصطفى عبدالله مع فاروق شوشة يعد هو الأخير الذي اجري معه.

وفي حديث الشهر الذي يكتبه رئيس التحرير د.عادل العبد الجادر تناول في مقاله الذي حمل عنوان «وهم شعارات الحرية» مفهوم الحرية قائلا «الحرية ليست شعارا إنما هي ممارسة حق إنساني كفلته كل دساتير دول العالم وفيما يخصنا نحن العرب فقد رفعت شعارات ورايات وتشكلت أحزاب معارضة وصل بعضها إلى سدة الحكم في تاريخنا الحديث والمعاصر وباسم التقدمية لم نر إلا رجعية».

وضرب العبدالجادر مثلا من التاريخ بالتجربة السوفييتية التي تجلت فيها «معاناة الشعب السوفييتي الذي عاش سجينا جائعا في أرضه الغنية وعندما طالب بالحرية كبل نفسه بقيد الاشتراكية.. فصنع قيادة ديكتاتورية شيوعية حرمته من التمتع بثرواته.. واكتشف بعد قرن من الزمان أنه وباسم العدالة الاجتماعية كان يعيش وهم شعارات الحرية».

وجاء استطلاع مجلة العربي مميزا كعادته كان عبارة عن رحلة نيلية في مصر كتبه الأديب العماني محمد بن سيف الرحبي تحت عنوان «من الأقصر إلى أسوان رحلة نيلية على مراكب الشمس» وصوره عبدالله بن خميس العبري من سلطنة عمان.

وفي باب «وجها لوجه» التقى الكاتب جهاد فاضل مع المفكر اللبناني الدكتور خالد زيادة، اما في مجال اللغة كتب الدكتور مصطفى علي الجوزو مقالا بعنوان «هل كان الجاهليون أصحاب حرب؟».

واشتمل عدد مجلة العربي على عدة مقالات ثرية، حيث واصل الدكتور جابر عصفور الكتابة عن محمود درويش وكتبت فاطمة يوسف العلي عن تطور حركة السرد الأنثوي واللغة البانية في أعمال زينب حفني والدكتور أحمد علبي عن علامة بيروت مصطفى الغلاييني.

وأخيرا في ملحق «البيت العربي» أجرى رسمي الجراح من الأردن حوارا مع رئيس جمعية مدرسي التصميم في الشرق الأوسط الدكتور عصام أبو عوض حول التنظيم المنطقي للأشياء.