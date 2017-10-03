أكدت مسؤولة كويتية أن الكويت تخطو خطوات مهمة لضمان حقوق المرأة في العديد من مجالات الحياة وبما يحقق أهداف التنمية المنشودة.

جاء ذلك في تصريح لمنسقة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء د.بثينة المضف وممثلة الكويت بالمؤتمر العربي حول «الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية» لـ «كونا» على هامش أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين.

وأوضحت المضف أن المرأة الكويتية نالت الكثير من الحقوق لاسيما السياسية ولعل من ابرزها حقها في التمثيل في البرلمان، مضيفة ان ثمة قوانين تدعم حق المرأة الكويتية في الحصول على الرعاية التعليمية والطبية.

وأشارت كذلك الى التعديلات الأخيرة على قانون الإسكان ومنح المرأة حقوقا اضافية بهذا الشأن، مؤكدة أن الكويت تسعى دائما لتطوير اجراءاتها وتشريعاتها بما يضمن حق المرأة ويحقق الأهداف التنموية.

وعن أعمال المؤتمر ذكرت المضف ان الوفد الكويتي سيركز على جهود الدولة بخصوص منح المرأة الكويتية الحق في منح أبنائها الجنسية «في حالات معينة كفلها لها قانون الجنسية».

وأوضحت أن حق المرأة الكويتية في منح جنسيتها لأبنائها تمت الإشارة اليه في القانون الكويتي للجنسية، مبينة ان القانون يعطي هذا الحق للمرأة المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة او التي زوجها اسير.

وذكرت أن الإحصاءات تؤكد منح جنسية المرأة الكويتية لأبنائها «بما يدل على أن هذا الحق مكفول للمرأة وهو امر موثق في الإحصائيات السنوية لأعداد المجنسين».

واعتبرت المضف أن المرأة العربية عموما تعاني بدرجات مختلفة وذلك بحسب الدول التي تقع في دائرة الصراع، مؤكدة أن المؤتمرات المعنية بشؤون المرأة العربية تخرج بتوصيات من شانها ان تحد من معاناتها ومعاناة أبنائها.

ويعقد المؤتمر العربي للمرأة بمقر جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية.