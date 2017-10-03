وافق الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل «ابيمونديا» بالإجماع على قبول عضوية جمعية النحالين الكويتية في خطوة تفتح الباب أمام الاستفادة من أفضل الأساليب العلمية لتطوير صناعة النحل ومنتجاته في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين الكويتية توفيق السيف إنه تم خلال المؤتمر العام للاتحاد بمدينة إسطنبول التركية الموافقة على قبول عضوية الجمعية من جميع الدول المشاركة بالتصويت وعددها أكثر من 100 دولة.

وأضاف السيف «أصبح اعتبارا من الآن هناك امكانية أمام جميع أعضاء الجمعية من النحالين الكويتيين المشاركة والاستفادة من كل ما يتعلق بتربية النحل من مختلف أدوات الصناعة اللازمة والمنتجات والمعلومات والبحوث العلمية».

ووصف السيف مؤتمر اسطنبول بأنه يعتبر مكسبا كبيرا لنحالي الكويت، موضحا أنه تم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية مدعومة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية والرعاية الطيبة من القنصل العام للكويت بإسطنبول محمد المحمد الذي حضر حفل الافتتاح والمعرض المصاحب له.

وتهدف جمعية النحالين الكويتية الى التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات لتشجيع النحال الكويتي في كل ما يخص تربية النحل ومنتجاته لزيادتها وتنوعها والمساهمة في اقامة معارض وندوات تثقيفية لتعريف المجتمع بأهمية النحل ومنتجاته لكي تتوافر البيئة المناسبة لتربية النحل في الكويت.