تشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بوفد من المختصين فيها برئاسة المستشار عبدالرحمن نمش النمش - رئيس الهيئة، وذلك في فعاليات الدورة السادسة لاجتماعات جمعية الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والمزمع عقدها خلال الفترة من 2-4 أكتوبر 2017 في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال الاجتماع، مناقشة عدة موضوعات، من أبرزها: انتخاب أعضاء مكتب جمعية الأطراف في الأكاديمية، ومناقشة تقرير الأجهزة المعنية بالأكاديمية حول تطور الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، واستعراض برامج وأنشطة الأكاديمية، ومناقشة برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها، واستعراض أنشطة جمع الأموال للأكاديمية.

ويذكر أن الكويت كانت قد انضمت إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم رقم 325 لسنة 2014، ومنذ ذاك الحين والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، إذ تحرص دوما على تعزيز تعاونها مع الأكاديمية لأجل اكتساب الخبرات وصقل القدرات الفنية والوقوف على التجارب الرائدة في مجالات التدريب والتعليم والبحث المتعلقة بأطر منع ومكافحة الفساد.

وفي سياق سعي «نزاهة» نحو مد جسور التعاون مع الأكاديمية، فإنه جار حاليا الإعداد لعقد وتنظيم دورة تدريبية إقليمية باستضافة وتنظيم من الهيئة في شأن منع الفساد ومكافحته بالاستعانة الكاملة بخبرات وبرامج الأكاديمية في هذا الصدد، وذلك بهدف إتاحة السبل التدريبية الرائدة والمناسبة أمام المختصين والمهتمين بمنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره.