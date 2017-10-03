أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن آخر موعد لاستقبال طلبات التخصيص على القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي بقطعتي 3 و4 يوم الثلاثاء الموافق 31 الجاري.

وذكرت المؤسسة في بيان صحافي أمس أن أصحاب الطلبات السكنية المسجلة لدى المؤسسة حتى تاريخ 31/ 12/ 1998 وما قبل، مطالبين بسرعة تقديم طلبات التخصيص على المنطقة قبل الموعد المحدد تمهيدا لإصدار قرار التخصيص.

في السياق نفسه، أوضحت المؤسسة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التخصيص على القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني يوم الخميس الموافق 19 الجاري.

ودعت المؤسسة أصحاب الطلبات السكنية المسجلة لدى المؤسسة حتى تاريخ 31/ 12/ 2013 وما قبل بالإسراع بتقديم طلبات التخصيص على المنطقة قبل انتهاء الموعد المحدد.