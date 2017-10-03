القاهرة - هناء السيد

أكد رئيس مكتبنا الثقافي بالقاهرة د.أحمد المطيري أن المكتب الثقافي هو بيت الطالب الكويتي في مصر، مشيرا إلى ما يقدمه المكتب من تسهيلات لمساعدة الطلبة على التسجيل وإنهاء المعاملات في الجهات المختلفة. جاء ذلك خلال اللقاء التنويري للطلبة المستجدين بالعام الجامعي (2017 - 2018). وذلك في مقر المكتب بالقاهرة.

وأشار الى ان هناك خط هاتف ساخنا يمكن للطالب الاتصال به والتحدث مع مسؤولي المكتب الثقافي بشأن أي مشكلة اكاديمية قد يواجهها.

ودعا المطيري الطلبة الى ضرورة قراءة كل ما ورد من بنود في الدليل الاسترشادي للطلبة بما يسهل تسجيل الطالب في الكليات الجامعية وفق النسب والتخصصات، موضحا أن هذا الدليل يتضمن كذلك الاجراءات المطلوبة لتصديق الشهادات والحصول على المكافأة الاجتماعية فضلا عن حقوق طالب البعثة.

وشدد على ضرورة ان يقوم الطالب بمراجعة العيادة الجامعية في حال تعرضه الى عارض صحي قبل اداء الامتحان، مبينا أن تقرير العيادة «في هذه الحالة هو الوحيد الذي يعتد به لإعادة الامتحان».

من جانبه، قال الملحق الصحي د.يعقوب الكندري ان المكتب الصحي الكويتي اتخذ عدة اجراءات وتدابير لتسهيل علاج الطلبة، داعيا اياهم الى سرعة اصدار بطاقة صحية.

وأضاف ان المكتب قام بتوسيع رقعة المستشفيات التي يتعامل معها في المحافظات المصرية كافة وكذلك التخصصات الطبية في كل من هذه المستشفيات.

وطالب في هذا الصدد الطلبة بضرورة الالتزام بالتعليمات الموجودة على الموقع الإلكتروني للمكتب لأنها تتعلق بالمشاكل الطبية التي قد يتعرض لها الطالب، موضحا ان التخصصات التجميلية على سبيل المثال لا يغطيها التأمين الصحي للطالب.

وشدد المسؤول عن الشؤون القنصلية سكرتير اول عادل السريع على ضرورة التزام الطلبة بقوانين الدولة المصرية واحترامها.

وحث السريع الطلبة على ان يكونوا خير سفراء لبلدهم الكويت وأن يكون جل اهتمامهم هو الحصول على الشهادة الجامعية، مطالبا اياهم بتوطيد العلاقة مع المحيطين بهم والتواصل مع الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر.

وشدد على أهمية المحافظة على جواز السفر وعدم تسليمه للغرباء مطالبا بالتعامل فقط بصورة ضوئية عن الجواز.

وأشار الى اهمية الاتصال بالسفارة «متى لزمت الحاجة» وعدم ارتياد الأماكن غير المصرح بها.

وأكد السريع ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المصرية في شأن ادخال وإخراج النقد الاجنبي وضرورة الاعلان عن المبالغ النقدية الكبيرة في المنافذ الحدودية.