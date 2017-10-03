عادل الشنان

بادرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة عمر الرويح بالاحتفال بيوم الاسكان العالمي عبر توزيع باقات من الزهور على موظفي المؤسسة احتفالا بمناسبة يوم الاسكان العربي.

وقام الرويح وفريقه بتنظيم تلك المبادرة لتشجيع موظفي المؤسسة مع بداية يوم عمل جديد احتفالا بتلك المناسبة العربية حيث وزعوا الزهور على جميع موظفي المؤسسة السكنية دون استثناء بدءا من مكتب الوزير مرورا بالمدير العام والمديرين المساعدين ووصولا الى آخر موظف وموظفة في المبنى.

وقد قابل الموظفون هذه المبادرة بابتسامة مع الثناء والشكر، مؤكدين انها دافع نفسي إيجابي كبير ساهم في جعلهم سعداء طوال يوم عملهم.