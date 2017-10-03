تفتح أمام الجمهور أواخر الشهر الجاري

دارين العلي

أعلنت الهيئة العامة للبيئة، عن افتتاحها محمية الجهراء أواخر الشهر الجاري، في توجه الأول من نوعه تنتهجه الهيئة في فتح المحميات أمام الجمهور، في خطوة تعتبرها مكملا لسعيها نحو التوعية البيئية من منطلق إظهار ما تتمتع به الطبيعة من جمال والبيئة من نظافة في حال حمايتها والمحافظة عليها.

وقد أصدرت الهيئة تمهيدا لهذا الافتتاح لائحة برسوم الدخول والتي تعتبر رمزية جدا والهدف منها حث الناس على زيارة المحمية والتمتع بموجوداتها.

وقد توزعت الرسوم كالآتي :

ديناران للمواطنين ومواطني دول التعاون فوق العشر سنوات ودينار لمن هم دون ذلك.

٣ دنانير للمقيمين ممن أعمارهم فوق العشر سنوات ودينار ونصف الدينار لمن دون ذلك.

الرحلات الجماعية للمدارس والجامعات الخاصة (دينار ونصف الدينار).

الرحلات الجماعية للمدارس والجامعات الحكومية مجانا.

جمعيات النفع العام (دينار واحد).