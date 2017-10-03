قام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي، بجولة تفتيشية على المحلات التجارية وتفقدية على شوارع وميادين المحافظة بهدف إزالة الإعلانات العشوائية ضمن حملة بتعاونكم نجملها، وقد أسفرت الجولة عن تحرير 6 محاضر مخالفة إعلان تنوعت ما بين انتهاء ترخيص الإعلان وعدم صيانة إعلان وإضافة إعلان خاص بالنشاط من غير ترخيص من قبل البلدية.



وخلال الجولة التفقدية تم إزالة 120 إعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة، تنوعت ما بين الورقي والحديد والكرتوني وبذلك تم إرسالهم إلى موقع حجز البلدية .



كما دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور بضرورة تجديد رخصة الإعلان الخاص بالنشاط، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun.