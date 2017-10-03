عادل الشنان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الدفعة الثانية من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على (286) قسيمة بمساحة 2400 ، للمخصص لهم حتى تاريخ : 2012/4/9
وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/10/5 2017/10/8 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 10 /9-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الأربعاء 2017 / 10 /11-لإجراء عملية القرعة.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وطلبت من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 10 / 9 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
وبينت المؤسسة أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وهذه الأسماء التي أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
0001 عبدالله هديان جزاع العنزي
0002 عبدالله سعد هادى الرشيدي
0003 سلطان مثيب مرزوق العبدلى
0004 عباس عقيل حيدر جمال
0005 راشد حمد شاهر محراث
0006 مشعل محمد صالح الغضوري
0007 ناصر نورالدين محمد علي
0008 ناصر حسن دغيمان المطيري
0009 سالم جابر سالم العييناتي
0010 يوسف عبدالله صياح اسميران
0011 عبدالله محمد راشد الزعبى
0012 اشرف مبارك محمد الحمار
0013 احمد نافل عوض المطيري
0014 جمال مرزوق فضي غالي الرشيدي
0015 حمزه محيل شعلان العنزى
0016 بدر سعد دغمى الرشيدى
0017 سليمان احمد يحيى عبدالله اليحيى
0018 هاشم محمد صادق الموسوى
0019 عمار على طاهر الصايغ
0020 سعد داود سليمان المسلم
0021 عبدالله فيصل سلطان الحميضي
0022 حميد عقاب سالم العنزي
0023 علي مصطفى رجب رضا
0024 يوسف يعقوب تعيب الشاهين
0025 سعد محمد مانع هزاع
0026 خالد مزيد انويديس الحسينى
0027 عبدالله مشعل سليمان السعيد
0028 خالد صلاح عبدالرزاق المطوع
0029 عبد الله فيصل عبد الله السلطان
0030 عباس مرزوق عباس النومس
0031 وليد فرحان مسلم العنزى
0032 مرزوق سعد مناور الشمري
0033 متعب عجمى متعب المطيرى
0034 داود محمد هادي محمد رضا
0035 فواز عايض عبد الرحمن المطيرى
0036 سعود نهار بجاد علوش
0037 سعود ابراهيم احمد الخليفى
0038 عبد الله فوءاد عباس حسين
0039 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد
0040 طلال مدلول مثال الظفيرى
0041 عبد الله نادر عبد الحميد فرس
0042 نواف يوسف محمد العنزي
0043 مساعد مفلح رباح المطيرى
0044 عبد العزيز محمد جعفر الشمرى
0045 عبد الوهاب سعد عبد الوهاب الصالح
0046 ناصر فلاح ناصر المطيري
0047 بشير محمد شويش الشمرى
0048 مهدي عمار كاظم محمد
0049 شهاب عبدالله شهاب احمد
0050 على حسين على الحرز
0051 محمد عبد الرحمن على الانصارى
0052 فهد ابراهيم سالم العبيدلي
0053 مجدى محمد الحميدى المطيري
0054 محمد عبدالعزيز محمد الدريس
0055 مشارى عبد العزيز سليمان الدهيم
0056 عبد الله جلال حسين الكوت
0057 محمد على فهد علاج
0058 عبد الله احمد محمد الكندرى
0059 خالد صلاح خليفه الجرى
0060 جابر صبرى عبد الله المرى
0061 فهيد سالم محمد فهد
0062 بدر عبد الحسين ابراهيم صادقى
0063 حمد عادل حمد العريفان
0064 هانى محمود حسين مسيب محمد
0065 محمد سعد محمد السعيدى
0066 عادل موسى ابراهيم مظفر
0067 مشعل يوسف عبد الله الفرج
0068 على عبد الله على عبد الرحيم
0069 عبد الرحمن خليفه عبد الله المطيري
0070 احمد راشد حمد البصرى
0071 صالح حميدى صالح الخالدى
0072 احمد بدر عباس جرخى
0073 بشار عبد الكريم محمد على الاربش
0074 ندا سعود مخلف الشمرى
0075 سعد ناصر احمد المحبوب
0076 نابى جاسم محمد الوطرى
0077 سالم خالد سالم الصباح
0078 عبدالرحمن فيصل قاسم انى
0079 فاضل عباس جمعه كمال
0080 عبد الرحمن لافى عايد الهرشانى
0081 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن العتيبى
0082 محمد طارق حمود الصقعبى
0083 على محمد سيد شبر الموسوى
0084 احمد منيف ظاهر العنزى
0085 محمد فرحان مسلم العنزى
0086 عبد الله طارق فالح حسن
0087 ابراهيم خالد ابراهيم العنزى
0088 عبد الله عصيب مناور العنزي
0089 عبد الله سلطان سلمان المزعل
0090 عبدالعزيز محسن خلف حميد العنزي
0091 نواف بدر عوده الشريده
0092 جعيدان ثوينى عبيد الحسيني
0093 نايف غازى حميد المطيري
0094 تركى على كريم العنزى
0095 حسين محمد حسن كمشاد
0096 شملان على حسين حبيب
0097 سلطان راكان نفل العجمى
0098 خالد فهد حسن المتن
0099 محمد عايد خشمان الشمرى
0100 فهد عبد الرحمن خليفه العمران
0101 عذبى تركى على الخالدى
0102 حسن عبد الكريم حجى الصفار
0103 عبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف الدوسرى
0104 صلاح صادق جمعه محمد
0105 فلاح بداح فلاح الحجرف
0106 سالم حمود مطلق الصلال
0107 موسى قاسم على مراد
0108 على الحميدى على المطيرى
0109 طلال فيصل يوسف الشمرى
0110 ماجد عجمى سلمى المطيرى
0111 حسن جابر محمد العمارى
0112 فهد عبد الله على الحساوى
0113 محمد مبارك الصيفي حزام الصيفي
0114 عبد الرحمن ناصر مطلق دعسان اعليه
0115 عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباقر
0116 طارق محمد عبدالله بن غيث
0117 حمد صالح ابراهيم موسى
0118 ماجد سعد سعيد العنزى
0119 سعد عبدالله سعد الغانم
0120 حسين على نصير جعفر
0121 يوسف حمزه عباس المحميد
0122 عبد الله عيد فراج الرشيدي
0123 سالم مرزوق سعد الشمرى
0124 فهد حمود محسن العنزى
0125 يوسف حسين عوض مطر
0126 وليد خالد مبارك الصباح
0127 عبدالله حسن صادق القلاف
0128 محمد أحمد عبدالله جمال
0129 محمد حمد عبد الله العنزى
0130 عبد العزيز رمحان سعيدون العريبى
0131 مشعل احمد عبد الله الغريب
0132 احمد حمزه عباس اسماعيل
0133 بندر احمد جمعه العنزى
0134 عواد عايد حمدان البناقي
0135 محمد عبد الوهاب يوسف روح الدين
0136 يوسف محمد يوسف عبدالرزاق
0137 حسين مصطفى محمد الفهد
0138 حسن شاكر حسن أمين العوضي
0139 فهد سعد احمد البالول
0140 عبد الرحمن فارس عيد الظفيرى
0141 احمد عبد الرحيم يعقوب اليوسف
0142 مشارى غدير خميس باتل
0143 فهد غنام مطلق المطيرى
0144 حماد شملان انغيمش الضفيرى
0145 عبد العزيز عابر سلطان الحسينى
0146 احمد مصطفى حسين الناصر
0147 بدر محمد عبد الله حسين
0148 فهد خلف مطر الشمري
0149 محمد عبد العالى عبد الحميد الرامزى
0150 فواز تركي على الشمرى
0151 مشعل عاصى دغيم الضفيرى
0152 طلال جاسم راشد آل بن علي
0153 جمال عبد العزيز عبد اللطيف المقهوى
0154 سعود عبدالعزيز عبدالوهاب القطان
0155 حبيب عبد الرزاق على دشتى
0156 عادل جمال منصور الهاجرى
0157 عواد مهيزع سالم الضفيرى
0158 عبدالعزيز كامل محمد النيبارى
0159 حسن عبدالحكيم محمد الخرس
0160 مرزوق هادى حماشه الفراس
0161 فيصل صلاح مهدى الموسى
0162 حبيب فوزي حبيب المطوع
0163 سلطان هيف هندي الحجرف
0164 سلطان سعيد سلطان سعيد
0165 محمد وليد على قبازرد
0166 فهد ذياب خالد المطيرى
0167 احمد محمد مبارك السليمانى
0168 طلال طارق عباس قمبر
0169 عيسى سالم حمد العنزى
0170 احمد صالح جزوى العازمى
0171 سامي عبدالمحسن خلف اللوغانى
0172 عبد اللطيف صادق عبد الله حيدر
0173 على جاسم قاسم المطرود
0174 عقيل أحمد حسن عاشور جاسم
0175 احمد طالب جمعه يادي كار
0176 فهد محسن محمد العارضى
0177 على حسين على بوصلحه
0178 يوسف محمد اسماعيل عبد الله
0179 منور غدير مربد الشمرى
0180 حسين ابراهيم محمد حسين عريان
0181 عبدالله علي سعود فايز
0182 ماجد محمد حاجى القبندى
0183 عمر بدر محمد القناعى
0184 احمد حامد جزاع الظفيرى
0185 سعود سالم احمد الخشان
0186 عيسى عبدالله احمد الحسن
0187 سعد سامى عبد الرزاق الصالح
0188 حسن احمد حسن الكندرى
0189 فهد عبد المحسن خالد العليان
0190 مساعد غنام مطلق المطيرى
0191 محمد بشير جزال الشمرى
0192 ابراهيم جاسم عبدالله فلاحيه
0193 سليمان عبد الله على العنزى
0194 عبد العزيز خير الله ماضى حمزه
0195 حسن احمد عبد العزيز حسن
0196 عبد الله زاهد مقبل العجمى
0197 سالم جبير لباد الظفيرى
0198 عبد الله منصور ناصر الكريديس
0199 عبدالله فهد حريميس الهاجري
0200 صالح جاسم محمد القضرم
0201 ابراهيم عثمان يعقوب النصر الله
0202 طلال مشارى عباس العتيبى
0203 محمد عبدالله محمد الكندري
0204 انور بدر يوسف الخرافى
0205 محمد جاسم مصطفى صادق
0206 بدر فهد عبد الرحمن الجاسر
0207 عبدالله احمد عبدالله الفيلكاوى
0208 حسين بدر احمد حجى
0209 سالم اسماعيل سالم السويدان
0210 عبد اللطيف ضحوى خلف العنزى
0211 حسين محمد امين منصور
0212 خالد جبير لباد الظفيرى
0213 احمد ساير ابنيه السعيدى
0214 محمد خليل حاجى عبد الله
0215 منصور منيف عطا الله الشمري
0216 باسل عبد الرسول جراغ الحداد
0217 محمد طريد على محمد
0218 على عبد الجبار منصور معرفى
0219 محمد ناصر احمد معرفى
0220 سالم سرحان ماوى المطيرى
0221 مشارى يعقوب يوسف بوكبر
0222 احمد فريد احمد كلندر
0223 عبد الرحمن سعود عبد العزيز الرشود
0224 خالد رشيد عيد الرشيدى
0225 على عيال حمود العنزى
0226 عبد الله محمد قمدان العجمى
0227 عبد الرزاق ناصر حمد بوعركي
0228 بدر عبدالرحمن سليمان الحمود
0229 انور ناظم ثامر الشمرى
0230 ناصر عبد الله فهاد العجمى
0231 عبد الرحمن عبد الله حسن الكندرى
0232 عبدالمحسن فاضل نجم القتناب
0233 عبد العزيز جاسم احمد سناسيرى
0234 حزام عامر عبد الله حماد
0235 عبد العزيز مطر خلف الظفيرى
0236 عبد العزيز سعود دخيل الجبلى
0237 على محمد رضا محمد مصطفى
0238 محمد خالد مبارك السبيعى
0239 عبدالله لافي سامر المطيرى
0240 محمد احمد عوض العنزى
0241 يوسف مبارك موسى العبيدان العازمي
0242 عبدالعزيز خلف نايف مناحي
0243 أحمد حسن سعيد الفيلكاوي
0244 قاسم فيصل قاسم عباس
0245 نواف عبد الله على المطيرى
0246 مبارك عامر مبارك الرحيلى
0247 محمد عوض عويد العنزى
0248 محمد فاضل محمد الصراف
0249 علي عيسى معتوق المعتوق
0250 عبد الرحمن صغير مطلق البذالى
0251 عبد الله صالح سعد المطيري
0252 سعد على طحيشل العازمى
0253 عبد الكريم عفاس سطام الشمرى
0254 مشعل ناصر مرشد الدويله
0255 محمد جابر ضويحي الشمري
0256 عبدالله عبدالرزاق سنافى العبدالله
0257 سليمان حميد حسين حيدر
0258 حسين عدنان يعقوب الغريب
0259 عبد الرحمن سعود حمد الرويعى
0260 بندر محمد طويان الحسيني
0261 ايوب يوسف صالح العنزى
0262 سند عايد حمد الشمرى
0263 عيسى محمد عبد الرحمن العازمى
0264 مشارى مبارك نغيمش الشمرى
0265 محمد احمد محمد العجيل
0266 عبد الله عبد الرضا حمزه اشكنانى
0267 هاشم عبد الخضر على حسن
0268 عبيد الله ظارى مفلح المطيرى
0269 احمد جابر غنيم الماجدي
0270 سلطان سعدى فهيد الضفيرى
0271 عبدالعزيز ابراهيم جاسم الصيرفي
0272 حمد محمود غلوم العابدين
0273 محمد صلاح سليمان الحصان
0274 حمد صقر سعيد شهاب أحمد
0275 فهد على نعيس المطيرى
0276 محمد خويشان عنيزان الجميلى
0277 احمد وليد على بارون
0278 عبدالله حسين علي
0279 عبد الله فاضل وضيح العنزى
0280 طلال مطر شنيف الحريجى
0281 عبدالله احمد فاضل الشكرى
0282 فهد ناصر مناور العنزي
0283 سعود حمد سعود السليماني
0284 نواف سيف مبارك الهاجرى
0285 احمد خالد عبدالرضا الميل
0286 مرزوق غازى مرزوق العتيبى