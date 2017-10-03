عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الدفعة الثانية من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على (286) قسيمة بمساحة 2400 ، للمخصص لهم حتى تاريخ : 2012/4/9

وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/10/5 2017/10/8 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 10 /9-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الأربعاء 2017 / 10 /11-لإجراء عملية القرعة.

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وطلبت من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 10 / 9 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

وبينت المؤسسة أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وهذه الأسماء التي أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

0001 عبدالله هديان جزاع العنزي

0002 عبدالله سعد هادى الرشيدي

0003 سلطان مثيب مرزوق العبدلى

0004 عباس عقيل حيدر جمال

0005 راشد حمد شاهر محراث

0006 مشعل محمد صالح الغضوري

0007 ناصر نورالدين محمد علي

0008 ناصر حسن دغيمان المطيري

0009 سالم جابر سالم العييناتي

0010 يوسف عبدالله صياح اسميران

0011 عبدالله محمد راشد الزعبى

0012 اشرف مبارك محمد الحمار

0013 احمد نافل عوض المطيري

0014 جمال مرزوق فضي غالي الرشيدي

0015 حمزه محيل شعلان العنزى

0016 بدر سعد دغمى الرشيدى

0017 سليمان احمد يحيى عبدالله اليحيى

0018 هاشم محمد صادق الموسوى

0019 عمار على طاهر الصايغ

0020 سعد داود سليمان المسلم

0021 عبدالله فيصل سلطان الحميضي

0022 حميد عقاب سالم العنزي

0023 علي مصطفى رجب رضا

0024 يوسف يعقوب تعيب الشاهين

0025 سعد محمد مانع هزاع

0026 خالد مزيد انويديس الحسينى

0027 عبدالله مشعل سليمان السعيد

0028 خالد صلاح عبدالرزاق المطوع

0029 عبد الله فيصل عبد الله السلطان

0030 عباس مرزوق عباس النومس

0031 وليد فرحان مسلم العنزى

0032 مرزوق سعد مناور الشمري

0033 متعب عجمى متعب المطيرى

0034 داود محمد هادي محمد رضا

0035 فواز عايض عبد الرحمن المطيرى

0036 سعود نهار بجاد علوش

0037 سعود ابراهيم احمد الخليفى

0038 عبد الله فوءاد عباس حسين

0039 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد

0040 طلال مدلول مثال الظفيرى

0041 عبد الله نادر عبد الحميد فرس

0042 نواف يوسف محمد العنزي

0043 مساعد مفلح رباح المطيرى

0044 عبد العزيز محمد جعفر الشمرى

0045 عبد الوهاب سعد عبد الوهاب الصالح

0046 ناصر فلاح ناصر المطيري

0047 بشير محمد شويش الشمرى

0048 مهدي عمار كاظم محمد

0049 شهاب عبدالله شهاب احمد

0050 على حسين على الحرز

0051 محمد عبد الرحمن على الانصارى

0052 فهد ابراهيم سالم العبيدلي

0053 مجدى محمد الحميدى المطيري

0054 محمد عبدالعزيز محمد الدريس

0055 مشارى عبد العزيز سليمان الدهيم

0056 عبد الله جلال حسين الكوت

0057 محمد على فهد علاج

0058 عبد الله احمد محمد الكندرى

0059 خالد صلاح خليفه الجرى

0060 جابر صبرى عبد الله المرى

0061 فهيد سالم محمد فهد

0062 بدر عبد الحسين ابراهيم صادقى

0063 حمد عادل حمد العريفان

0064 هانى محمود حسين مسيب محمد

0065 محمد سعد محمد السعيدى

0066 عادل موسى ابراهيم مظفر

0067 مشعل يوسف عبد الله الفرج

0068 على عبد الله على عبد الرحيم

0069 عبد الرحمن خليفه عبد الله المطيري

0070 احمد راشد حمد البصرى

0071 صالح حميدى صالح الخالدى

0072 احمد بدر عباس جرخى

0073 بشار عبد الكريم محمد على الاربش

0074 ندا سعود مخلف الشمرى

0075 سعد ناصر احمد المحبوب

0076 نابى جاسم محمد الوطرى

0077 سالم خالد سالم الصباح

0078 عبدالرحمن فيصل قاسم انى

0079 فاضل عباس جمعه كمال

0080 عبد الرحمن لافى عايد الهرشانى

0081 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن العتيبى

0082 محمد طارق حمود الصقعبى

0083 على محمد سيد شبر الموسوى

0084 احمد منيف ظاهر العنزى

0085 محمد فرحان مسلم العنزى

0086 عبد الله طارق فالح حسن

0087 ابراهيم خالد ابراهيم العنزى

0088 عبد الله عصيب مناور العنزي

0089 عبد الله سلطان سلمان المزعل

0090 عبدالعزيز محسن خلف حميد العنزي

0091 نواف بدر عوده الشريده

0092 جعيدان ثوينى عبيد الحسيني

0093 نايف غازى حميد المطيري

0094 تركى على كريم العنزى

0095 حسين محمد حسن كمشاد

0096 شملان على حسين حبيب

0097 سلطان راكان نفل العجمى

0098 خالد فهد حسن المتن

0099 محمد عايد خشمان الشمرى

0100 فهد عبد الرحمن خليفه العمران

0101 عذبى تركى على الخالدى

0102 حسن عبد الكريم حجى الصفار

0103 عبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف الدوسرى

0104 صلاح صادق جمعه محمد

0105 فلاح بداح فلاح الحجرف

0106 سالم حمود مطلق الصلال

0107 موسى قاسم على مراد

0108 على الحميدى على المطيرى

0109 طلال فيصل يوسف الشمرى

0110 ماجد عجمى سلمى المطيرى

0111 حسن جابر محمد العمارى

0112 فهد عبد الله على الحساوى

0113 محمد مبارك الصيفي حزام الصيفي

0114 عبد الرحمن ناصر مطلق دعسان اعليه

0115 عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباقر

0116 طارق محمد عبدالله بن غيث

0117 حمد صالح ابراهيم موسى

0118 ماجد سعد سعيد العنزى

0119 سعد عبدالله سعد الغانم

0120 حسين على نصير جعفر

0121 يوسف حمزه عباس المحميد

0122 عبد الله عيد فراج الرشيدي

0123 سالم مرزوق سعد الشمرى

0124 فهد حمود محسن العنزى

0125 يوسف حسين عوض مطر

0126 وليد خالد مبارك الصباح

0127 عبدالله حسن صادق القلاف

0128 محمد أحمد عبدالله جمال

0129 محمد حمد عبد الله العنزى

0130 عبد العزيز رمحان سعيدون العريبى

0131 مشعل احمد عبد الله الغريب

0132 احمد حمزه عباس اسماعيل

0133 بندر احمد جمعه العنزى

0134 عواد عايد حمدان البناقي

0135 محمد عبد الوهاب يوسف روح الدين

0136 يوسف محمد يوسف عبدالرزاق

0137 حسين مصطفى محمد الفهد

0138 حسن شاكر حسن أمين العوضي

0139 فهد سعد احمد البالول

0140 عبد الرحمن فارس عيد الظفيرى

0141 احمد عبد الرحيم يعقوب اليوسف

0142 مشارى غدير خميس باتل

0143 فهد غنام مطلق المطيرى

0144 حماد شملان انغيمش الضفيرى

0145 عبد العزيز عابر سلطان الحسينى

0146 احمد مصطفى حسين الناصر

0147 بدر محمد عبد الله حسين

0148 فهد خلف مطر الشمري

0149 محمد عبد العالى عبد الحميد الرامزى

0150 فواز تركي على الشمرى

0151 مشعل عاصى دغيم الضفيرى

0152 طلال جاسم راشد آل بن علي

0153 جمال عبد العزيز عبد اللطيف المقهوى

0154 سعود عبدالعزيز عبدالوهاب القطان

0155 حبيب عبد الرزاق على دشتى

0156 عادل جمال منصور الهاجرى

0157 عواد مهيزع سالم الضفيرى

0158 عبدالعزيز كامل محمد النيبارى

0159 حسن عبدالحكيم محمد الخرس

0160 مرزوق هادى حماشه الفراس

0161 فيصل صلاح مهدى الموسى

0162 حبيب فوزي حبيب المطوع

0163 سلطان هيف هندي الحجرف

0164 سلطان سعيد سلطان سعيد

0165 محمد وليد على قبازرد

0166 فهد ذياب خالد المطيرى

0167 احمد محمد مبارك السليمانى

0168 طلال طارق عباس قمبر

0169 عيسى سالم حمد العنزى

0170 احمد صالح جزوى العازمى

0171 سامي عبدالمحسن خلف اللوغانى

0172 عبد اللطيف صادق عبد الله حيدر

0173 على جاسم قاسم المطرود

0174 عقيل أحمد حسن عاشور جاسم

0175 احمد طالب جمعه يادي كار

0176 فهد محسن محمد العارضى

0177 على حسين على بوصلحه

0178 يوسف محمد اسماعيل عبد الله

0179 منور غدير مربد الشمرى

0180 حسين ابراهيم محمد حسين عريان

0181 عبدالله علي سعود فايز

0182 ماجد محمد حاجى القبندى

0183 عمر بدر محمد القناعى

0184 احمد حامد جزاع الظفيرى

0185 سعود سالم احمد الخشان

0186 عيسى عبدالله احمد الحسن

0187 سعد سامى عبد الرزاق الصالح

0188 حسن احمد حسن الكندرى

0189 فهد عبد المحسن خالد العليان

0190 مساعد غنام مطلق المطيرى

0191 محمد بشير جزال الشمرى

0192 ابراهيم جاسم عبدالله فلاحيه

0193 سليمان عبد الله على العنزى

0194 عبد العزيز خير الله ماضى حمزه

0195 حسن احمد عبد العزيز حسن

0196 عبد الله زاهد مقبل العجمى

0197 سالم جبير لباد الظفيرى

0198 عبد الله منصور ناصر الكريديس

0199 عبدالله فهد حريميس الهاجري

0200 صالح جاسم محمد القضرم

0201 ابراهيم عثمان يعقوب النصر الله

0202 طلال مشارى عباس العتيبى

0203 محمد عبدالله محمد الكندري

0204 انور بدر يوسف الخرافى

0205 محمد جاسم مصطفى صادق

0206 بدر فهد عبد الرحمن الجاسر

0207 عبدالله احمد عبدالله الفيلكاوى

0208 حسين بدر احمد حجى

0209 سالم اسماعيل سالم السويدان

0210 عبد اللطيف ضحوى خلف العنزى

0211 حسين محمد امين منصور

0212 خالد جبير لباد الظفيرى

0213 احمد ساير ابنيه السعيدى

0214 محمد خليل حاجى عبد الله

0215 منصور منيف عطا الله الشمري

0216 باسل عبد الرسول جراغ الحداد

0217 محمد طريد على محمد

0218 على عبد الجبار منصور معرفى

0219 محمد ناصر احمد معرفى

0220 سالم سرحان ماوى المطيرى

0221 مشارى يعقوب يوسف بوكبر

0222 احمد فريد احمد كلندر

0223 عبد الرحمن سعود عبد العزيز الرشود

0224 خالد رشيد عيد الرشيدى

0225 على عيال حمود العنزى

0226 عبد الله محمد قمدان العجمى

0227 عبد الرزاق ناصر حمد بوعركي

0228 بدر عبدالرحمن سليمان الحمود

0229 انور ناظم ثامر الشمرى

0230 ناصر عبد الله فهاد العجمى

0231 عبد الرحمن عبد الله حسن الكندرى

0232 عبدالمحسن فاضل نجم القتناب

0233 عبد العزيز جاسم احمد سناسيرى

0234 حزام عامر عبد الله حماد

0235 عبد العزيز مطر خلف الظفيرى

0236 عبد العزيز سعود دخيل الجبلى

0237 على محمد رضا محمد مصطفى

0238 محمد خالد مبارك السبيعى

0239 عبدالله لافي سامر المطيرى

0240 محمد احمد عوض العنزى

0241 يوسف مبارك موسى العبيدان العازمي

0242 عبدالعزيز خلف نايف مناحي

0243 أحمد حسن سعيد الفيلكاوي

0244 قاسم فيصل قاسم عباس

0245 نواف عبد الله على المطيرى

0246 مبارك عامر مبارك الرحيلى

0247 محمد عوض عويد العنزى

0248 محمد فاضل محمد الصراف

0249 علي عيسى معتوق المعتوق

0250 عبد الرحمن صغير مطلق البذالى

0251 عبد الله صالح سعد المطيري

0252 سعد على طحيشل العازمى

0253 عبد الكريم عفاس سطام الشمرى

0254 مشعل ناصر مرشد الدويله

0255 محمد جابر ضويحي الشمري

0256 عبدالله عبدالرزاق سنافى العبدالله

0257 سليمان حميد حسين حيدر

0258 حسين عدنان يعقوب الغريب

0259 عبد الرحمن سعود حمد الرويعى

0260 بندر محمد طويان الحسيني

0261 ايوب يوسف صالح العنزى

0262 سند عايد حمد الشمرى

0263 عيسى محمد عبد الرحمن العازمى

0264 مشارى مبارك نغيمش الشمرى

0265 محمد احمد محمد العجيل

0266 عبد الله عبد الرضا حمزه اشكنانى

0267 هاشم عبد الخضر على حسن

0268 عبيد الله ظارى مفلح المطيرى

0269 احمد جابر غنيم الماجدي

0270 سلطان سعدى فهيد الضفيرى

0271 عبدالعزيز ابراهيم جاسم الصيرفي

0272 حمد محمود غلوم العابدين

0273 محمد صلاح سليمان الحصان

0274 حمد صقر سعيد شهاب أحمد

0275 فهد على نعيس المطيرى

0276 محمد خويشان عنيزان الجميلى

0277 احمد وليد على بارون

0278 عبدالله حسين علي

0279 عبد الله فاضل وضيح العنزى

0280 طلال مطر شنيف الحريجى

0281 عبدالله احمد فاضل الشكرى

0282 فهد ناصر مناور العنزي

0283 سعود حمد سعود السليماني

0284 نواف سيف مبارك الهاجرى

0285 احمد خالد عبدالرضا الميل

0286 مرزوق غازى مرزوق العتيبى