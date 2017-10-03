أعلن بنك الكويت المركزي عن إطلاق جائزة (الباحث الاقتصادي الكويتي) الموجهة للباحثين الكويتيين بهدف تشجيع وتعزيز البحث العلمي الرصين في الشأن الاقتصادي والمصرفي لتشجيع وتحفيز الكوادر الوطنية وتطوير مهارتها وقدراتها البحثية.

وقال محافظ (المركزي) الدكتور محمد الهاشل، في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، إن إطلاق الجائزة التي يخصصها البنك والبنوك الكويتية سنويا ويدير شؤونها معهد الدراسات المصرفية يأتي ضمن السعي الاستراتيجي ل(المركزي) والبنوك الكويتية لتنمية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية لبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا الشأن.

وأضاف الهاشل الذي يرأس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية أن (جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي) تمثل إضافة أخرى لمجموعة من المبادرات التي يتبناها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية لتلبية طموحات الكفاءات الوطنية للاستزادة العلمية والتمكين العملي لتحقيق طموحاتها الوظيفية.

وأوضح أن الجائزة عبارة عن مسابقة سنوية رفيعة المستوى لاختيار أفضل بحث يحصل معده على مكافأة مالية إضافة إلى هدية تذكارية وشهادة تقدير لافتا إلى ان الجائزة تشمل طباعة ونشر وتوزيع البحث الفائز ليكون مرجعا علميا رصينا للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة.

وذكر أن معهد الدراسات المصرفية سيتولى إدارة شؤون الجائزة بما في ذلك تلقي البحوث وتحديد المستوفي منها للشروط وتعيين المحكمين ورصد نتائج التحكيم وإعلان النتيجة.

وأشار إلى أن التفاصيل الخاصة بالجائزة وشروط الترشح و كيفية تقديم الأبحاث ومواعيد تلقي الطلبات منشورة على المواقع الإلكترونية لبنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية.

وقال انه بإمكان الراغبين بالمشاركة الاطلاع على تفاصيل الجائزة لعام 2017 وتقديم طلبات الترشح على النماذج الخاصة بذلك إعتبارا من يوم غدا الاربعاء وحتى 31 ديسمبر المقبل.