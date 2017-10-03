قالت شركة البترول الوطنية الكويتية ان مبناها الرئيسي بمدينة الأحمدي فاز بالشهادة الذهبية للمباني الخضراء عن فئة المباني القائمة ليكون بذلك أول مبنى قائم على مستوى البلاد يحصل على هذه الشهادة التي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بدولة قطر.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم ان رئيسها التنفيذي محمد المطيري تسلم الشهادة لدى استقباله الرئيس التنفيذي للمنظمة د.يوسف الحر ومدير البحث والتطوير د.عصام السراج.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية شكري المحروس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان حصول الشركة على هذه الشهادة مدعاة للفخر وإنجاز بيئي وتقني يضاف إلى سجلها.

واوضح ان دائرة البحث والتكنولوجيا بالشركة تعكف حاليا على تقييم مبنيين آخرين أحدهما قائم وهو مبنى الإدارة بمصفاة ميناء عبدالله والآخر يندرج تحت فئة المباني الجديدة.

من جانبها أكدت مديرة البحث والتكنولوجيا في (البترول الوطنية) د.سعاد الرضوان في تصريح مماثل ل(كونا) ان المبنى الرئيسي للشركة تمكن من الحصول على هذه الشهادة بعد اجتيازه بنجاح متطلبات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة المعروفة ب(جي ساس).

ولفتت الرضوان الى وجود اتفاقية تفاهم بين الشركة والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير تختص بمجالات المباني الخضراء والطاقة المستدامة مشيرة إلى أنه جاري حاليا العمل على إدخال تطبيقات متطورة من شأنها تمكين المبنى الرئيسي من الحصول على شهادة البلاتينيوم خلال العام القادم.