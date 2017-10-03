نشرت الجمعية الفلكية البريطانية اليوم صورا لكسوف الشمس بالولايات المتحدة التقطها الفلكي الكويتي خالد الجمعان في 21 اغسطس الماضي.



وتصدرت احدى الصور التي التقطها الجمعان مجلة الجمعية الفلكية البريطانية وموقعها الالكتروني ضمن تقرير علمي مفصل عن ظاهرة الكسوف الكلي للشمس ومسارها الذي قطع الولايات المتحدة من ساحلها الغربي إلى الساحل الشرقي.



واوضح التقرير ان الجمعان التقط الصورة الرئيسية للتقرير من منطقة (تشارلستون) بولاية (ساوث كارولاينا) بتقنية عالية سمحت بإظهار تفاصيل مبهرة للقمر.



وحفل التقرير بصور لفلكيين عالميين وبريطانيين من ضمنهم اعضاء الجمعية ممن تنقلوا لمتابعة وتصوير الظاهرة الفلكية الفريدة والتي لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 99 عاما.



يذكر ان الجمعية الفلكية البريطانية ومقرها لندن تعد من اعرق الهيئات الفلكية في العالم حيث تأسست عام 1890 وساهمت بالعديد من الإسهامات في مجال تخصصها.