

بقلم: حنان بدر الرومي



عائلة بومبارك عائلة كويتية من الطبقة المتوسطة وتتكون من رب الأسرة، بومبارك وهو في الرابعة والستين من العمر، متقاعد ولديه زوجة تصغره بسبعة عشر عاما، وابنان وثلاث بنات جميعهم متزوجون ولديهم أبناء. يسكن بومبارك وزوجته وابناه وعائلاتهم في منزل واحد حيث تدور حكاياتهم التي لا تنتهي.

يخرج بومبارك من المسجد برفقة المصلين.. يشاهد سيارة تقف أمام بيته ينزل منها زوج ابنته فوزية وبرفقته شخص مرتب يحمل حقيبة جلدية صغيرة الحجم بيده.. يستأذن بومبارك من أصحابه ويتجه مسرعا للبيت.. يسلم على زوج ابنته والرجل الذي معه.

زوج فوزية: عمي، بعد إذنك نبي ندخل بنشوف الصغير.

بومبارك: خير يا ولدي.. بس خلني أشوفلك الدرب أول.

٭ ٭ ٭

يدخل بومبارك لداخل البيت يشاهد زوجته جالسة في صالة المعيشة تخيط ازرار دشداشة البيت الخاصه به.

بومبارك بنبرة عالية: وين فوزية ريلها بره ومعاه الطبيب؟

تعقد أم مبارك جبينها وتقول: طبيب.. ليش.. عسى ما شر.. ما قالت لي.

بومبارك: يمكن ولدها مصخن.. ناديها.

يشاهدان فوزية قادمة ناحيتهم وهي تحمل رضيعها وتتكلم عبر سماعات الموبايل المعلقة بأذنها.

فوزية: إي جاهزين دخلوا.

بومبارك بلهفة: يا بوج شفي وليدج مصخن.

فوزية: لا يبا ما فيه إلا العافية.

يعلو صوت زوج فوزية عند الباب مناديا زوجته.. تضع فوزية ابنها على الكنبة وتتجه بسرعة لإدخال زوجها.

أم مبارك: صبري خليني أييب عباتي.

بومبارك: حطي بس ملفع على راسچ.. اللي معاه هندي لا تختبين عادي.

٭ ٭ ٭

تضع أم مبارك الملفع على رأسها.. يدخل الرجلان ويتجهان نحو الرضيع النائم بأمان على الكنبة.. يقترب بومبارك نحوهما.. يفتح الهندي حقيبته ويخرج منها دفتر وقلم وشريط لقياس الطول ويبدأ في أخذ قياس الرضيع.

بومبارك باستغراب: ليش طبيبكم ياخذ قياسات الياهل؟!

فوزية: يبا هذا خياط مو طبيب.

تتسع عينا بومبارك ويرتفع حاجبيه ويقول: خياط جذي كشخة.

يبتسم زوج فوزية حتى تظهر أسنانه: تصدق عمي لي أكثر من أسبوع حاجز دور عنده.

ينظر له بومبارك باندهاش ولم ينطق بكلمة.

يتابع بومبارك الخياط وهو ياخذ قياسات الرضيع النائم.. يشاهد تعابير السعادة على ابنته وزوجها.. يلتفت نحو زوجته الجالسة بهدوء وصمت يتجه نحوها.. يجلس بجانبها باستسلام.. يتابع الاثنان المشاهدة.. يخرج الخياط مسطرة لنماذج الأقمشة.. يتناقش مع الأبوين.. تمسك فوزية المسطرة وتتجه نحو والديها.

فوزية: يبا إشرايك أي قماش أحسن؟

زوج فوزية: عمي ترى المتر بـ 12 دينار أنا عاجبني الكحلى.

بومبارك بنبرة هادئة: يا وليدي إنت بتودي ولدك معاك عرس وإلا موجب كبير وإلا شنو.

يبتسم زوج فوزية ويرد: لا، عمي تو الناس عليه.

بومبارك: فهموني يايبين لكم خياط كشخة وغالي وبتفصلون دشداشة لولدكم بقيمة 3 دشاديش عندي ليش؟!

فوزية: يبا.. ولد ولازم يلبس دشداشة.

أم مبارك: لو قايلتلي جان رحتلچ المباركية وشريت له دشاديش الليما يكمل عمره خمس سنين.. أرخص لكم من هالخساير.

٭ ٭ ٭

زوج فوزية باستنكار: ولدي يلبس من المباركية لأ.. ولدي مو أقل من غيره.

بومبارك: منو غيره ولدكم أقصاه نص متر وبالمهاد لا وبعد لابس حفاضة.

فوزية: يبا حرام عليك لا تدقرونا وإحنا فرحانين.

تمسك فوزية مسطرة الأقمشة وتبدأ بالتباحث مع الخياط.

٭ ٭ ٭

يهمس بومبارك بأذن زوجته: هذولي إذا دخل ولدهم المدرسة شبيسوون؟

أم مبارك باستهزاء: إذا هذا أولهم أكيد الذبايح بتترس السكة والقصار وفرقته بيشيلون الزفة عندنا بالحوش.

بومبارك: بقوم أتوضأ وأصليلي ركعتين الظاهر القيامة بتقوم.