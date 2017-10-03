

أكد وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف اليوم اتخاذ أجهزة الوزارة المعنية كافة الإجراءات القانونية بحق مخالفي قوانين البيئة.

وقال اليوسف في تصريح نقله بيان صادر عن ادارة العلاقات والاعلام الامني بالوزارة ان الإدارة العامة لخفر السواحل في قطاع شؤون أمن الحدود وإدارة شرطة البيئة في قطاع الأمن العام تقومان بواجباتهما في تطبيق القوانين الصادرة من قبل الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات الحكومية الأخرى.

واوضح ان تطبيق القوانين الخاصة لحماية البيئة والثروة السمكية يشمل المخالفين سواء من الجانب البري ام البحري لدولة الكويت مؤكدا احالة جميع المخالفين الى النيابة العامة جهة الاختصاص.

ودعا المواطنين والمقيمين الى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية والالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة البيئة الكويتية تجنبا للمساءلة القانونية.