أبدى الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. وليد الشعيب إعجابه بالتنظيم الدقيق والاعداد المتميز للجان التحكيم واللجان العاملة في الاختبارات النهائية لطلبة حلقات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم التي تجرى في مسجد الدولة الكبير بمشاركة 9 آلاف طالب من طلبة حلقات ومراكز التحفيظ التابعة لإدارة شؤون القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الشعيب للاختبارات ورافقه في الزيارة مدير إدارة شؤون القرآن الكريم أحمد الطويل ومراقب حلقات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ناصر الكندري ومراقب الخدمات المساندة بدر المعيوف إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام واللجان العاملة في الاختبارات.

وقال الشعيب في تصريح صحافي إن الاختبارات تتم وفق نظام آلي حديث ومتطور وموحد لجميع الطلبة الذين يخوضون الاختبارات، بحيث يتم طرح أسئلة الاختبار، وحساب الدرجات عن طريق الحاسب الآلي، كما يتم إصدار شهادة للطالب فور انتهائه من الاختبار وفي حال اجتيازه الاختبار بنجاح، يتم إصدار الشيك المخصص له حسب عدد الأحزاب التي تم اختباره فيها والدرجة التي حصل عليها، مشيرا إلى أن ذلك يتم بإشراف (32) لجنة تحكيم تم اختيارها بعناية من المشايخ والمحفظين المختصين وأصحاب الخبرة، بالإضافة إلى لجان الإعداد والتنظيم والإدارية والمالية ولجنة البرامج.

وأشار إلى انه اطلع على بعض الأنشطة والفعاليات المصاحبة للاختبارات مثل: المسابقة الثقافية للمتميزين من الطلبة المشاركين في الاختبارات.