قال رئيس لجنة زكاة كيفان بجمعية النجاة الخيرية عود الخميس: إن اللجنة قامت بتنفيذ عدة مشاريع خيرية مختلفة خارج الكويت في العديد من الدول العربية والإسلامية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الخيرية المعتمدة والمشهرة في هذه الدول، مشيرا الى ان هذه المشاريع تحقق التنمية المستدامة للمجتمعات الفقيرة التي تعاني من الفقر والجهل والمرض، وهو الثالثوث المزعج للانسانية.

وأوضح الخميس ان المشاريع التي تم تنفيذها باللجنة وفق خطة العمل الخارجي بالجمعية سنويا هي مشاريع انسانية وتنموية وخيرية، تتمثل في توزيع الزكاة والصدقات وبناء المساجد وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر الفقيرة وبناء دور لتحفيظ القرآن الكريم، علاوة على كفالة المحفظين والحافظين لكتاب الله تعالى.

وأشاد بدور أهل الخير في الكويت والتنافس في دعم المشاريع الخيرية ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين والفقراء، لافتا الى أنهم بهذا العطاء يحركون قلوب الناس بالدعاء ورفع الأيادي والتضرع الى الله تعالى ان يحفظ الله هذا البلد من كل مكروه، ونناشد اهل الخير التواصل معنا بالتبرع ودعم هذه المشاريع عبر الاتصال بالخط: 66293044.

وقال الخميس: إن من أفضال العمل الخيري وصنائعه انه حفظ وسور واق للبلاد والعباد من الفتن ومن مصارع السوء، نسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».