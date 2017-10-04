أعلن مدير ادارة الموارد المالية والتسويق في جمعية النجاة الخيرية عمر الثويني أن إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات من حملة (أبشروا بالخير) وصل الى 1628 مساعدة لطلبة المدارس المتعسرين والمحتاجين والذين كانوا يعانون من سداد الرسوم الدراسية ولوازم المدرسة، كما تم تقديم مساعدات للأسر المتعففة في سداد إيجاراتهم تقدر بـ 1200 أسرة حتى الآن تم مساعدتها، جميعها من تبرعات حملة أبشروا بالخير، والتي طرحتها الجمعية في رمضان الماضي.

وأوضح الثويني أن حملة (أبشروا بالخير) هدفت إلى مساعدة ودعم الأسر المتعففة والفقيرة داخل الكويت من المواطنين والمقيمين وغيرهم من اصحاب الحاجة الماسة، وكذلك مساعدة طلاب العلم المعسرين في هذا العام، بتحمل رسومهم الدراسية ومساعدتهم لاستكمال مراحل تعليمهم، فمن خلال عملنا الخيري خلصت النجاة الخيرية بأن التعليم عامل أساسي لنهضة الفرد والمجتمع لذا نكرس جهودا جبارة تجاه بناء الإنسان..

وقال ان هناك آلية وإدارة مخصصة ما زالت تعمل على بحث ودراسة باقي الحالات وتواصل صرف هذه المستحقات وفق المستندات والأوراق التي تثبت احقية المستفيدين فيها، فنحن نحمل أمانة أهل الخير ممثلة في هذه التبرعات، وتسليمها لمستحقيها، مبتغين بذلك وجه الله تعالى.