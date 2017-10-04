اعلن «البيت الخليجي للعطور» مشاركته رسميا كراع ذهبي لمعرض الخريف للعطور الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف في الفترة الممتدة من 25 الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل وسط مشاركة وتنافس حشد من شركات ومؤسسات تجارية متخصصة يمثلون نخبة مميزة من وكلاء ماركات ومصانع وشركات العطور والطيب وادوات التجميل واكسسواراتها محليا واقليميا وعالميا.

وتقف مجموعة «البيت الخليجي للعطور» بنجاح في مقدمة الشركات الراعية للحدث، اذ يقول مدير عام المجموعة فراس العاني «ان المجموعة تحرص على المشاركة بهذا المعرض منذ 6 أعوام والهدف منها يأتي للاستفادة من زخم الحضور للتعريف بالمنتج الاماراتي، وليتسنى لها عرض منتجاتها وتقديم جديدها من درر العطور الشرقية والعربية خلال فترة اقامة مثل هذه المعارض».

وشدد العاني على ان «البيت الخليجي للعطور» التي تأسست منذ 15 عاما تفخر بمنتجاتها من العطور ونفائس الطيب والبخور الاماراتي، مشيرا الى ان هذا المعرض يمتاز باقبال خاص من قبل الكويتيين والخليجيين على العطور العربية الشرقية كدهن العود والبخور والمسك وغيرها، مذكرا بأن لدى الشركة مصانعها الخاصة في الامارات العربية المتحدة، حيث تنتشر فروعنا الاربعة عشر في جميع امارات الدولة بالشارقة ودبي وابوظبي والعين والفجيرة، ونسعى حثيثا بفضل سياسة التسويق المميزة الى التوسع والتواجد في جميع دول الخليج مستقبلا.

واشار العاني الى ان المجموعة وهي تحتفل بمرور 10 سنوات على اصدار عطرها المميز «الهوامير» الذي تنفرد به كعطر مميز، اضافة الى نفائس عطوراتها الاخرى كعطر خيال الاسطوري والذي يعد اول منتج اماراتي يصل الى العالمية ويباع في احدى دور العطور في لندن وباريس.

وشدد العاني على ان مجموعة «البيت الخليجي للعطور» تتميز عن غيرها من الشركات بمراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة عند اختيار او طرح اي منتج من عطوراتها في الاسواق، بحيث تكون متوافقة مع هيئة المقاييس في دبي وتحمل شهادات الجودة من بلدية دبي، ومما يزيدنا فخرا حصول احد مصانعنا في دولة الامارات عام 2010 على شهادة الآيزو للجودة والسيطرة النوعية وتم تسجيلها في بلدية دبي كشهادة دولية معتمدة.

وعن جديده في المعرض، قال العاني: ان المجموعة تطرح هذا الموسم، اضافة الى منتجاتها الاخرى، 6 منتجات حصرية من عطور شرقية بلمسة اماراتية منها عطر «فلوة» وعطر البيت الخليجي بأملاح البحر، وعطر رسمة مسك، وبخور الخيال، وبخور ابيات، اضافة الى عطر العود السيلاني.

واختتم العاني حديثه داعيا الجمهور الكريم الى زيارة جناح «البيت الخليجي للعطور» للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم العطور الشرقية والغربية اضافة الى خلطات الطيب المركبة والروائح الفرنسية، والاستفادة من عروضنا المميزة بالصالة رقم 5 و6 بأرض المعارض بمشرف خلال فترة المعرض وبأسعار تنافسية وخصومات تصل ما بين 40 و90% على منتجاتنا الخاصة.