أكدت القنصلية العامة في مدينة لوس انجيليس في ولاية كاليفورنيا سلامة جميع الرعايا الكويتيين الذين تواجدوا في الحفل الغنائي في مدينة لاس فيغاس والذي شهد عملية إطلاق نار.

وقالت القنصلية العامة في بيان انها قامت بالتواصل مع السلطات المحلية الرسمية التابعة لمدينة لاس فيغاس التي أكدت بدورها سلامة جميع المواطنين الموجودين بالحادث المذكور وعدم تأثرهم بتلك الأحداث.

وأهابت القنصلية بالمواطنين الكويتيين الموجودين في مدينة لاس فيغاس الى متابعة وسائل الاعلام المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة واتباع تعليماتها في حال حدوث أي طارئ.

كما ناشدت جميع المواطنين التواصل معها مباشرة عند حدوث أي طارئ وعلى مدار الساعة على خط الطوارئ التالي: 3644 279 310 + وعلى هاتف القنصلية العام ذي الرقم: 0300 556 310 او بواسطة البريد الإلكتروني.