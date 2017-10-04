محمد راتب

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية صباح السالم التعاونية سلمان المطيري ان فعاليات البرنامج الثقافي التربوي للطلاب الذي تقيمه جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية انطلقت مع أول ورشة عمل تربوية عن «بر الوالدين»، حيث تم تحفيز الطلاب على بر والديهم وتحذيرهم من العقوق.

وأشار الى انه جرى في آخر الورشة تكليف الطلاب بإهداء باقة ورد الى والديهم مع كتابة إهداء، ولاقت الورشة استحسانا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب، كما سيتخلل البرنامج الثقافي ورشا تربوية أخرى وفقهية وتحفيظا للقرآن الكريم. وذكر المطيري أننا حريصون على اطلاق مثل هذه الانشطة واحياء البر في نفوس الابناء وتحفيزهم عليه.