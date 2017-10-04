أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستوزع الدفعة الثانية من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) للسنة المالية (2017-2018) متضمنة 286 قسيمة لأصحاب الطلبات حتى 9 أبريل 2012.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في منطقة جنوب المطلاع إلى مراجعتها الخميس والأحد المقبلين، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وذكرت أن بطاقات الاحتياط ستوزع الاثنين المقبل، في حين ستجرى القرعة الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري.

وبينت المؤسسة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.