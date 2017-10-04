محمد راتب

دعا رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان إلى تحقيق العدالة ومعاملة الجميع بمسطرة واحدة فيما يخص طراريد الصيد المخالفة، مطالبا الصيادين بالتوقف متى طلب منهم خفر السواحل ذلك لأنهم يقومون بواجبهم في حماية البحر وهروب أي قارب يجعله هدفا مشبوها.

وأكد انه تم ترتيب اجتماع عاجل من قبل إدارة خفر السواحل مع الاتحاد ومدير إدارة الرقابة البحرية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بحضور وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف.

وأضاف انه تم عرض فيلم تسجيلي أثناء الاجتماع لخفر السواحل يوثق هروب بعض طراريد الصيد التي تقوم بصيد اسماك الميد داخل الجون وخصوصا في منطقة الخيوسة ورأس حمار وعند الطبعانة، وهؤلاء الصيادون غير ملتزمين بالقوانين وشروط قرار السماح بصيد اسماك الميد الذي صدر في الاول من يوليو وقد حدد القرار أماكن صيد اسماك الميد المسموح بها.

وأوضح الصويان أن هروب بعض الطراريد يجعلهم أهدافا مشبوهة ومن الممكن إطلاق النار التحذيري عليهم لإجبارهم على الوقوف، ويعطي القانون الحق لقوة خفر السواحل بإطلاق الطلقات التحذيرية لاجبار الفارين على التوقف.

وأضاف ان الشيخ محمد اليوسف أبدى أثناء الاجتماع استياءه الشديد بسبب تجاوزات بعض الصيادين المخالفين في جون الكويت، وخصوصا من يقومون بصيد اسماك الميد، وشدد على الصيادين بالالتزام بالخروج من نقعة الشملان متجهين يمينا شرقا ومنع ذهاب طراريد الصيد الى مسنة الوطية، حيث تم إغلاقها بوجه الصيادين، بحيث يتم تصعيد وتنزيل طراريد الصيد من مسنة بنيد القار أو غيرها، كما يمنع على طراريد الصيد ان تخرج من نقعة الشملان متجهين شمال غرب بحجة انه ذاهب الى مسنة الوطية وسيتم وقف الطراد وإبعاد الصيادين وحجز الطراد، واستدعاء الكفيل في خفر السواحل مع الاستمرار والالتزام الكامل بتنظيف النقعة يوميا من قبل عمال وطراد اتحاد الصيادين الخاص بذلك.