صالح العبدالجادر فيصل فهد العبدالجادر

لقد قدّر الله العلي القدير أن يرحل عنا أخي الحبيب صالح، لكن ذكراه الطيبة لم تغادر قلوبنا وعقولنا.لقد كان نعم الزوج لزوجته ونعم الأب لابنتيه ونعم الأخ لإخوانه وأخواته ونعم الابن لعائلته ونعم الصاحب لأصحابه.

لقد كانت لي وقفات مع الحبيب صالح تدلل على حب الأخ لأخيه في تعامله مع أهله وإخوانه وأخواته.

ومازلت أذكر حرصه في النصيحة والإرشاد حينما يكون بيني وبينه حوار يتعلق بأمورنا الحياتية.

ومازلت أذكر حرصه على إخوانه وأخواته، بعد وفاة والدينا، على أن نتواصل وباستمرار سواء في أيام الجمع أو في المناسبات العديدة أفرادا أو جماعة.

وكان للحبيب صالح مكانه الذي يليق به في ديوان أبناء العمومة من آل عبدالجادر الذي يليق به لكونه من كبار السن الذين يسترشد بآرائهم ومقترحاتهم ونصحهم.

وكان وجوده في ذلك الديوان المبارك بإذن الله علامة من علامات الحرص على وصل الرحم، وبالنسبة لي ولإخواني كان درسا لنا حتى نسير على خطاه في دروب المحبة والتواصل مع أحبابه الذين هم أحبابنا كذلك.

لقد كان صالح هادئ الطبع، قليل الكلام وفي المقابل كان كثير النصح والإرشاد لما فيه خيرنا ومن حولنا.

لم ألحظ عليه خلال سنواتي التي عشتها مع صالح أي غضب يذكر، ولم أسمع منه أي تذمر.

وتجلت تلك الخصال الخلقية الحميدة والطيبة التي عنده عندما كان طريح فراش المرض.

كان مؤمنا بالله راضيا بما قسمه له.

فلم يظهر لنا ما كان يعانيه من ألم بل كان يشاركنا بابتسامته المعهودة فيه عندما تبدر من أحدنا طرفة بنية إشاعة المرح بين زواره وأحبابه وأهله.

نعم يا حبيبي يا صالح، لقد رحلت عنا بقدر من الله تعالى كما رحل أحبابنا ووالدينا وإخواننا من قبل.

لقد رحلت ولكن لن ننساك وسنذكرك في حلنا وترحالنا.

وكن يا صالح قرير العين في مثواك الأخير في الدنيا فدعواتنا لك بالمغفرة وبدخول الجنة برحمة الله بدون حساب ولا عذاب قائمة، إلى أن نلقاك جنات النعيم بإذن الله تعالى.

وآخر ما نقول في تعزية أنفسنا: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل» وليس لنا إلا الصبر والاحتساب.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أخوك: فيصل فهد العبدالجادر