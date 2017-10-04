تستضيف كلية الآداب - مركز اللغات ـ الشاعر الإماراتي د.طلال الجنيبي يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر الجاري في نادي الجامعة، وذلك لعقد أمسية شعرية تحت شعار «جيل واعد».

وقد أكد العميد المساعد للشؤون الأكاديمية ومدير مركز اللغات د.عبدالهادي العجمي أن هذا النشاط الثقافي سيساعد على صقل الطاقات الشبابية وتشجيع الشباب على خوض مجال الإبداع الأدبي.

وأضاف العجمي أن هذا النشاط يعكس اهتمام جامعة الكويت بشبابها والتي جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، حيث قال سموه «إني أرى في عيون شبابنا كويت المستقبل».

وقد أثنى العجمي على جهود د.نورة المليفي التي ساهمت في تحقيق الهدف السامي الذي يسعى إليه مركز اللغات من خلال حرصها على تقديم أفضل المقترحات ومتابعة الأنشطة المتنوعة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الفائدة للمركز وللطلبة في مختلف المجالات التعليمية والثقافية، وما ينمي قدراتهم ومعارفهم.