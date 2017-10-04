لندن - موسى أبوطفرة

في شارع «ادجور رود» الذي يقع في شمال غرب لندن ويشتهر بأجوائه العربية والشرقية لا تستغرب أن تشعر كأنك بالكويت وفي أحد شوارعها وفرجانها، لكثرة الوجوه المألوفة فيه رغم محيط الغربة والبعد.

عند تجولك في هذا الشارع تصادف إما صديقا أو جارا أو شخصا معروفا، حيث هو وجهة السياح الكويتيين وقاصدي لندن للعلاج، وحيث لا تغيب جملة «عسى ما شر» عند بدء الحديث مع أي ممن تصادف، وذلك للسؤال عن سبب التواجد في لندن.

في هذا الشارع يتم تبادل الأخبار والمعارف أيضا، فإن كنت تجهل أي معلومة عن مكان معين أو عن عنوان فإنك في سؤال واحد تجد الجميع يهب لمساعدتك، فالكويتيون تتجسد إخوتهم وفزعتهم فيه.

يبدأ الشارع من الماربل آرج- عند زاوية تلاقي أكسفورد ستريت مع بارك لين - ويتجه شمالا إلى حي «ادجور»، الشارع المعروف بكثرة المطاعم الشرقية والمقاهي والصيدليات، كما أن كثيرا من لافتات المحلات مكتوبة باللغة العربية.

ما يميز هذا الشارع قربه من المكتب الصحي الكويتي، الذي لا يبعد إلا مسافة عشرين دقيقة مشيا على الأقدام، وفيه تنتشر الصيدليات والعيادات الطبية والمختبرات أيضا، حيث إن كل ما يرغب به المرضى فيه يجدونه قريبا ولا يحتاج إلا لخطوات، وفي نهايته تقع حديقة الهايد بارك متنفس الأسرة ومكان قضاء وقت الراحة وسط البحيرة وجمال الطبيعة، وبالقرب منه سوق السبت، وهو السوق المقارب لسوق الجمعة في الكويت، حيث كل شيء بسعر التكلفة.

ولكون أغلب المتواجدين في هذا الشارع من المرضى أو من مرافقيهم، فإن المواضيع التي يتم تبادلها بين أغلب الكويتيين هي للمواساة أو لتبادل خبرات المعرفة والاستشارات عن أي المصحات أفضل، ومن الأطباء الذين لديهم خطط جيدة في العلاج.

في هذا الشارع كل ما عليك السؤال إن كنت تجهل وستجد من يعينك ويساعدك ويهتم لأمرك، حيث يشعر الجميع بأنك جزء منه، وهو ما يخفف وطأة الغربة والعلاج.

في المكتب الصحي، ستجد الابتسامة والتعاون بدءا من مسؤول المكتب د.فيصل شهاب صاحب الباب المفتوح وجميع طاقمه العامل معه سواء في أوقات العمل الرسمي أو حتى خارجه، فالكل يتجاوب ويعمل لخدمتك.

حقيقة الأمر، ان غربة لندن ومعاناة ما يشعر به المريض تتلاشى في هذا الشارع لحميمية أجوائه حتى انك تعتاد مشاهدة اللباس الخليجي للنساء أو للرجال، حتى إن ما يباع في عدد من البقالات ومحلات السوبر ماركت ما يغنيك عن كل ما تحتاج اليه من سلع، وهو الأمر الذي جعل هذا الشارع الأغلى كلفة في تسعيرة الإيجار حيث تتجاوز فيه بالأسبوع مبلغ الـ 700 دينار كويتي (ما يعادل ١٥٠٠ جنيه استرليني) كحد أدنى، وهو الأمر الذي يرهق المواطنين، فلو عمدت الدولة لشراء عمارة أو عدد من الشقق لاستثمارها وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين لقللت من تكلفة ما يتم دفعه من مخصصات لعلاج المرضى، كون ثلاثة أرباع المخصصات التي تصرف للمرضى تذهب للسكن.