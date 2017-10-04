دارين العلي

تفتتح في أواخر الشهر الجاري محمية الجهراء في أول توجه من نوعه تنتهجه الهيئة العامة للبيئة في فتح المحميات أمام الجمهور، وهي خطوة تعتبرها الهيئة مكملا لسعيها نحو التوعية البيئية من منطلق إظهار ما تتمتع به الطبيعة من جمال ونظافة في حال حمايتها والمحافظة عليها.

وقد أصدرت الهيئة تمهيدا لهذا الافتتاح لائحة برسوم الدخول والتي تعتبر رمزية جدا، لحث الناس على زيارة المحمية والتمتع بموجوداتها.

وقد توزعت الرسوم كالآتي:

ديناران للمواطنين ومواطني دول التعاون الذين تتعدى أعمارهم 10 سنوات، ودينار واحد فقط لمن هم دون ذلك.

٣ دنانير للمقيمين ممن تتعدى أعمارهم 10 سنوات، ودينار ونصف الدينار لمن هم دون ذلك. الرحلات الجماعية للمدارس والجامعات الخاصة دينار ونصف الدينار.

الرحلات الجماعية للمدارس والجامعات الحكومية مجانا.

جمعيات النفع العام دينار واحد. وفي سياق منفصل، أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن عدد من المشاريع القائمة بالتعاون مع الشركات النفطية المعنية لإعادة تأهيل التربة جراء تلوثها بالبحيرات النفطية في عدد من المناطق.

وقد جاء ذلك على هامش قيام الأحمد بزيارة تفقدية إلى حقل برقان في أحد مواقع تأهيل التربة في المنطقة الجنوبية بعد الانتهاء من إزالة البحيرات النفطية فيه من قبل شركة koc، حيث تمت إعادة تأهيل 130 ألف متر مربع من التربة الملوثة.