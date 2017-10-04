دارين العلي

رجحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن يصار إلى دمج قطاعي الشؤون الإدارية والمالية في قطاع واحد ضمن توجه الوزارة إلى تقليل عدد القياديين تمهيدا لتحويل الوزارة إلى مؤسسة ولما فيه مصلحة العمل.

وقالت المصادر إن الوزارة ستقدم الطلب إلى ديوان الخدمة بعد انتهاء الأخير من النظر في طلب الوزارة السابق بدمج قطاعي شبكات النقل ومراكز المراقبة والتحكم الذي تنتظر الوزارة الموافقة عليه.

وقال المصدر إن دمج قطاعي المالية والإدارية ممكن، إذ إن القطاعين يحملان التوجه الإداري لا الهندسي العلمي، مرجحا أن تتم تسمية وكيل المالية الحالي لإدارة شؤون القطاعين.

ويأتي هذا التوجه عقب موافقة الوزير م.عصام المرزوق على استقالة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء خالد باقر الذي تقدم باستقالته إلى الوزير، بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، حيث ستسري اعتبارا من يوم 24 أكتوبر الجاري، مع قضاء الفترة من أول أكتوبر إلى موعد الاستقالة إجازة دورية.

وكان باقر قد قال في طلب استقالته «أتقدم باستقالتي من عملي في وزارة الكهرباء والماء، راجيا الموافقة عليها، وأسأل الله أن أكون وفقت أمام مسؤولياتي تجاه خدمة وطني الغالي الكويت من خلال عملي في الوزارة طوال 36 عاما، حظيت بثقة سمو الأمير وثقة مجلس الوزراء بتعييني وكيلا في وزارة الكهرباء والماء خلال 12 عاما، بالإضافة إلى تدرجي الوظيفي ابتداء من موظف وبالمسميات الوظيفية التي كلفت بها».