قال عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين م.عبدالعزيز الذايدي إن ورشة «كفاءة الطاقة وتكنولوجيا التبريد» التي اختتمت أعمالها في مقر الجمعية يوم أمس حققت نجاحا مميزا لافتا لتحقيقها جملة من الأهداف التي ستساهم في تعزيز كفاءة الطاقة في الكويت.

وأوضح الذايدي أن أول هذه النجاحات ارتفاع عدد المشاركين فيها إلى نحو 304 مهندسين ودراسة وزارة الكهرباء والماء إنشاء مختبر لكفاءة الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لما أعلنه الوزير عصام المرزوق عند افتتاحه للندوة، مضيفا أن الجمعية تقوم بأعمال تطوعية في توعية المواطنين بأهمية استخدام مستلزمات كهربائية ذات كفاءة عالية في الحد من الاستهلاك.

وزاد اننا لا نزال نحتاج الى مزيد من الاجراءات والقرارات التنفيذية لمزيد من الوفر في استهلاك الكهرباء والماء، مشيرا الى أنه لابد أيضا من تفعيل الدور الرقابي للجهات التنفيذية للحد من استنزاف التيار وكذلك اصدار تشريعات تعزز دور سلطة الكهرباء والماء في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

وأشار الذايدي إلى أن ورشة العمل ساهمت في التعرف على سياسات وتجربة الاتحاد الأوربي في رفع كفاءة الطاقة بدول الاتحاد والتي وصلت الى وضع أهداف وقيود ملزمة ما ساهم في تحقيق وتطبيق استراتيجيات الاتحاد لخفض الطاقة بنسبة 20% حتى عام 2020.

وذكر أن طموحاتنا كبيرة في أن تكون هذه الورشة ونقل الخبرات فيها وتدريب نحو 160 مهندسا ومهندسة من خلال يومها التدريبي الثاني دافعا لمزيد من الأعمال التي تقوم الدولة بدعمها لتعزيز دور المجتمع المدني، متوجها بالشكر لوزير الكهرباء والماء على رعايته واهتمامه بالورشة ونتائجها.

وقد قام الذايدي مع رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل وأمين السر م.فهد العتيبي وأمين السر المساعد م.سالم الهدية بتكريم الوزير م.عصام المرزوق لدعمه العمل التطوعي وأنشطة المهندسين وحرصهم على رعايتها والدفع بها الى الأمام.