أصبحنا لا نطيق الجلوس في العالم الحقيقي بسبب مواقع التواصل

مستخدمو الإنترنت يقضون نحو 25 سنة من أعمارهم على مواقع التواصل

نشر الوعي بمساوئ مواقع الإنترنت الضارة يعد من أولويات المجتمع بكافة شرائحه

قال طبيب أول تعزيز الصحة في وزارة الصحة د.عبدالحي البهنساوي إن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثيرات متعددة على الأبناء سواء بالإيجاب أو السلب إلا أن التأثير السلبي قد يضر بالأبناء والمجتمع وتنتج عنه نتائج ضارة على الفرد والمجتمع.

وأضاف البهنساوي في تصريحات صحافية على هامش الندوة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام امس في وزارة النفط تحت عنوان «وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأبناء» أن وسائل التواصل الاجتماعي لها آثار نفسة وطبية على الأبناء، موضحة أن دخول الأبناء في تلك المواقع لفترات طويلة قد يؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية عديدة.

وأوضح أن الندوة تطرقت إلى أهم وسائل الوقاية من مواقع التواصل الاجتماعي الخطرة على الأبناء وأبرزها دور الآباء والمدرسة والمجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة والحكومة تلعب دورا رائدا في منع مواقع التواصل الضارة للأبناء والأسرة عن طريق وضع قوانين حادة تنظم الحركة في مثل تلك المواقع.

وأشار د.البهنساوي إلى أن التطور التكنولوجي الحديث الذي يمر به العالم اجمع مفيد في كافة المجالات لكن هناك أضرارا عدة قد تصاحب انتشار التكنولوجيا عبر الإنترنت ووسائل التواصل، وهو ما يدعو أصحاب القرار والمؤسسات الحكومية إلى أخذ الحيطة والحذر في مواجهة كل ما من شأنه أن يسبب أضرارا للأبناء والمجتمع على حد سواء.

ولفت إلى أن للآباء دورا رئيسيا في تعليم النشء كيفية اختيار الوسيلة الصحيحة والمواقع الجيدة والابتعاد عن كل ما هو ضار وسيئ، مشيرا إلى أن نشر الوعي والتعليم بمساوئ المواقع الضارة يعد من أولويات المجتمع بكافة شرائحه.

وأفاد بأن من مساوئ انتشار الإنترنت أن علاقاتنا الاجتماعية ضعفت وروابطنا الأسرية تلاشت ولم نعد حتى نطيق الجلوس في العالم الحقيقي وفاجأتنا الأرقام، فعدد المستخدمين للإنترنت تجاوز ال 60% وفي كل دقيقة يتم رفع 72 ساعة فيديو على اليوتيوب حول العالم ويتم نشر 277000 تغريدة على تويتر ومشاركة 347000 على واتساب ومليونين و500 ألف محتوى على فيسبوك، حيث يقضي المستخدمون 20 دقيقة من كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يعني 25 سنة من أعمارهم تقريبا.

وأكد أن الأرقام أظهرت أيضا أن مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على الترابط الأسري فقد ارتفعت معدلات الطلاق بسبب هذه المواقع إلى 50% وارتفعت نسبة الأشخاص الذين لا يقضون وقتا مع عائلاتهم عام 2000 من 8% إلى 34% إلى وقتنا الحاضر بالإضافة إلى نسبة 32% من الأشخاص يتناولون وجباتهم أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل على أبنائنا ضياع الوقت والإساءة إلى الآخرين والعزلة الاجتماعية ودخول بعض الممارسات التي تتعارض مع الدين والثقافة الإسلامية وتهدم المجتمع، غير التأثيرات السلبية على الصحة والإجهاد المتكرر لمفاصل اليد والزراع والأصابع وآلام الركبة والظهر والتأثير الضار على العين والتأثير الضار على الدماغ وغيرها.