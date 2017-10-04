استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع مجموعة من الأعيان والوجهاء الجهود التي يقوم بها الجهاز وما يقدمه من خدمات وتسهيلات ومزايا للمقيمين بصورة غير قانونية، مبينا دور الجهاز في تأمين حصولهم على تلك الخدمات من مختلف أجهزة الدولة.

وأوضح الفضالة نشاط الجهاز منذ إنشائه في معالجة تلك القضية، لاسيما في مجال كشف الجنسيات وتعديل الأوضاع.

هذا، ودار الحديث بين الحضور حول التصورات المطروحة لمعالجة ذلك بما يتوافق مع القوانين السارية ويتماشى مع المصلحة العامة للبلاد.