حقق المتسابق الكويتي، راشد الدواس، الميدالية الذهبية فئة (ستوك) للمبتدئين ضمن منافسات بطولة العالم للدراجات المائية المقامة حاليا في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.

واعرب الدواس عن بالغ سعادته لتحقيق أول لقب عالمي له في هذا المحفل الدولي الذي يشارك فيه متسابقون من قرابة 30 دولة من مختلف القارات ورفع على الكويت على منصت التتويج.

وأكد الدواس البالغ من العمر 18 عاما بأن اهتمام والده المتسابق احمد الدواس والذي يشارك كذلك في البطولة هو احد الأسباب الرئيسية للفوز، لافتا إلى انه واجه ضغطا شديدا لصغر سنه حيث تنقصه الخبرة للتعامل مع أحداث ومفاجآت مجريات السباق "إلا أنني تمكنت بفضل دعم من يحيطون بي من تحقيق المنشود والظفر بالذهب".

يذكر أن بطولة العالم للدراجات المائية والتي ينظمها آل (إي.جي.أس.بي.إيه) تقام بشكل سنوي في ولاية أريزونا الأمريكية في بحيرة هافاسو.