الطرزي: المريض كان يعاني فشلاً شديداً في وظائف القلب وهبوطاً بالدورة الدموية..وحالته الآن مستقرة

نجح فريق طبي كويتي بإجراء أول عملية جراحية على مستوى الشرق الأوسط، تتمثل بزراعة مضخة قلب صناعي لمريض كويتي في العقد الخامس من عمره وذلك بالتدخل الجراحي المحدود.

وقال رئيس فريق الجراحة في مركز سليمان الدبوس للقلب، د. رياض الطرزي، اليوم الأربعاء، "إن هذه العملية تمت بمساعدة فريق ألماني من جامعة هانوفر".

وأوضح الدبوس أن "المريض الكويتي كان يعاني فشلا شديدا في وظائف القلب، وهبوطا شديدا في الدورة الدموية العملية"، مبينا أن "العملية الجراحية التي خضع لها أجريت بأسلوب فريد من نوعه وهو التدخل الجراحي المحدود الذي تم بتقنية تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط".

وأضاف "أن هذه التقنية تساعد على تفادي المضاعفات المصاحبة للأسلوب الجراحي التقليدي، وتساهم في تعافي المريض سريعا"، مبينا انه "تم رفع جهاز التنفس الصناعي عن المريض بعد اقل 24 ساعة من إجراء العملية وهو بوعي كامل في وحدة العناية المركزة في المركز".

وذكر أن المؤشرات الحيوية للمريض تدل على استقرار حالته وسيتم نقله إلى العناية المتوسطة خلال أل 48 ساعة المقبلة لتلقي التأهيل اللازم.

وأشار إلى أن مركز الدبوس للقلب يعد الوحيد على مستوى الكويت الذي أجرى مثل هذه العمليات المعقدة بنجاح خلال السنتين الماضيتين ويرجع النجاح في تقديم الخدمات الطبية عالية المستوى إلى تعاون كل الأقسام والوحدات في المركز.

وأشاد بالدعم المستمر من وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير الدكتور جمال الحربي وكذلك بدعم إدارة منطقة الأحمدي الصحية ومستشفى العدان وتذليلهم كل المعوقات التي تواجههم على هذا الصعيد.