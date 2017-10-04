أكد عميد السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة، خالد الدويسان، أهمية دور بريطانيا في استقرار منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل منطقة حيوية لجميع دول العالم من الناحية الجيو سياسية.

جاء ذلك في تصريح له على هامش حفل العشاء الذي أقامه السفراء العرب امس الثلاثاء، على شرف ممثل حزب المحافظين الحاكم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت وبحضور عدد كبير من النواب والسياسيين البريطانيين.

وقال السفير الدويسان إن حفل العشاء السنوي الذي يقيمه السفراء العرب على هامش مؤتمر حزب المحافظين يعد "مناسبة هامة" لعرض وجهات نظر ممثلي الدول العربية للقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك مع بريطانيا وفي مقدمتها قضية العرب الاولى القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية الاخرى.

وأضاف ان الدول العربية لديها علاقات "تاريخية متميزة" مع المملكة المتحدة وخصوصا مع حزب المحافظين، مشيرا الى ان "حرص مجلس السفراء العرب على المشاركة سنويا في مؤتمرات الحزب يظهر مدى عمق هذه العلاقات ورغبة الجانب العربي في تطويرها ونقلها لمستويات ارحب".

وأعرب السفير الدويسان في نهاية تصريحه عن امله في ان تحل كل المشاكل والازمات التي تعصف بعدد كبير من الدول العربية كسوريا وليبيا واليمن والعراق بالطرق السلمية.

من جانبه اكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط أليستر بيرت، ان بلاده تقدر علاقاتها المتميزة مع الدول العربية وهي مصممة على المساعدة بالتعاون مع اصدقائها وحلفائها في حل النزاعات التي تعاني منها المنطقة العربية.

وقال بيرت ان "منطقة الشرق الاوسط وبكل اسف تعاني عدة أزمات ولكنها مع كل ذلك تتمتع بمؤهلات فريدة وفرص كبيرة في شتى المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية".

واوضح ان بريطانيا ستكون أمامها فرصة لتعزيز علاقاتها مع شركائها في المنطقة بعد إتمام اجراءات انسحابها من الاتحاد الاوروبي عام 2019 ،مضيفا ان "بريطانيا ستستمر في تعاونها مع المنطقة في الجانب الامني والعسكري لحمايتها من الاخطار الخارجية وايضا لحل الخلافات فيما بينها".

واضاف بيرت ان العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والعالم العربي سيكون لها تأثيرات ايجابية ليس على الجانبين فحسب بل على العالم اجمع.