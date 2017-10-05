كريم طارق

كشف الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة حمد المطيري عن أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات 9 جمعيات تعاونية محددة من قبل الشؤون لمدة 10 أيام عمل حسب بداية السنة المالية لكل جمعية على حدة.

وأضاف المطيري في تصريح صحافي ان الجمعيات التعاونية التي ستشهد فتح باب الترشح والانتخاب هي جمعية شرق التعاونية التي سيتم فتح باب الترشح فيها اعتبارا من 8 الجاري على ان تقام الانتخابات في ديسمبر المقبل.



وأوضح ان فتح باب الترشح في جمعيتي عبدالله المبارك ومبارك الكبير والقرين يبدأ 1 نوفمبر المقبل وتجرى الانتخابات في يناير المقبل.



وبين ان فتح باب الترشح في كل من جمعيات الوفرة الزراعية والصباحية والصليبخات والجهراء وكيفان يبدأ 2 يناير المقبل على ان تقام الانتخابات في مارس 2018.



وأكد المطيري حرص «الشؤون» على إجراء الانتخابات في كل الجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان الأصل في العمل التعاوني هو إدارة شؤون الجمعيات التعاونية بالانتخاب المقرر لأعضاء الجمعيات العمومية.



وأشار الى ان التعيين هو استثناء لحالات محددة ومؤقتة وفقا للقانون رقم (18 لسنة 2013) بشأن الجمعيات التعاونية.