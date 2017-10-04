آلاء خليفه

تمكنت القائمة الأكاديمية المستقلة بجامعة الكويت، من تحقيق فوز ساحق على منافستها قائمة التميز الأكاديمي في الانتخابات التي أجريت مساء امس لانتخاب الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس ،وذلك بحصول القائمة الأكاديمية المستقلة على 8 مقاعد بالهيئة الإدارية، وحصول قائمة التميز الأكاديمي على مقعد واحد حيث أن عدد أعضاء الهيئة الإدارية بالجمعية 9 أعضاء.

وذكر عضو القائمة الاكاديمية المستقلة بجامعة الكويت د.انور الشريعان، ان القائمة الاكاديمية المستقلة تمكنت خلال قيادتها للجمعية مؤخرا من تحقيق الكثير من الانجازات ابرزها تعديل المادة 44 من قانون الجامعات الحكومية والاستقلال الاداري لجامعة الكويت وصرف بدل السكن للمدرسين المساعدين، لافتا الى ان القائمة طرحت حاليا مشروع الكادر الجديد القائم على تحقيق العدالة لاعضاء هيئة التدريس مع معدلات التضخم حاليا لاسيما وان كادر اعضاء هيئة التدريس هو اقدم كادر موجود حاليا في الكويت ولم يطرأ عليه اي تعديل من عام 2006 ،موضحا ان قضية الكادر من ابرز الاولويات في المرحلة المقبلة.

وذكر الشريعان ان نسبة مشاركة اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت كانت ممتازة في الحضور واختيار من يمثلهم في الهيئة الادارية بجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.

النتائج التفصيلية النهائية لانتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت :

1- د. ابراهيم الحمود ( القائمة الاكاديمية المستقلة ) 484 صوتا.

2- د. انور الشريعان ( القائمة الاكاديمية المستقلة ) 467 صوتا

3- د.امثال الحويلة ( القائمة الاكاديمية المستقلة ) 466 صوتا

4- د.ناصر العتيبي ( القائمة الاكاديمية المستقلة ) 450 صوتا

5- د.شملان القناعي ( القائمة الاكاديمية المستقلة ) 441 صوتا

6- د.سعد مخصيد ( القائمة الاكاديمية المستقلة ) 440 صوتا

7- محمد الانصاري ( القائمة الاكاديمية المستقلة ) 437 صوتا

8- سعد العبدالله ( القائمة الاكاديمية المستقلة ) 435 صوتا

9- د. بدر الراجحي ( قائمة التميز الاكاديمي ) 434 صوتا