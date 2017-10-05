كريم طارق

صرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى بأن الهيئة أصدرت قرارات بتعيين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، وذلك لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير وتحسين سير العمل.

وجاء في القرارات تعيين كل من:

- بتله محمد سعد ثاني بوظيفة مدير إدارة أبحاث سوق العمل بقطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية.

- سلطان عايض الشعلاني بوظيفة مدير إدارة تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة - بقطاع الاستقدام والاستخدام.

- فهد علي أحمد مراد بوظيفة مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب - قطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية.

- رباب عبدالله مزيد العصيمي بوظيفة مدير إدارة تقنية المعلومات بإدارة تقنية المعلومات قطاع الموارد البشرية والمالية.

- نوال عبدالعزيز السمحان بوظيفة مراقب أبحاث سوق العمل بإدارة أبحاث سوق العمل بقطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية.

- فتوح علي حسن عبدالله بوظيفة مراقب التقييم والمتابعة بإدارة علاقات العمل.

- حسن أحمد محمد القلاف بوظيفة مراقب التقييم والمتابعة - مراقبة التقييم والمتابعة - إدارة تفتيش العمل.

- سعيد عبدالفتاح عبدالله اسماعيل بوظيفة مراقب الخدمات العامة - بإدارة الخدمات العامة وشؤون المخازن.

- بدر سويد قطيم الحربي بوظيفة رئيس قسم بيانات أصحاب الأعمال - بإدارة عمل محافظة الفروانية.

- محمد شايم معتق الرشيدي بوظيفة رئيس قسم التنسيق - بإدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.

- عبدالله صنهات ارديني العتيبي بوظيفة رئيس قسم تصاريح العمل - بإدارة عمل محافظة مبارك الكبير.

- منصور علي عبدالعالي المطيري بوظيفة رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية - مراقبة تفتيش العمل - وحدة الفروانية - بإدارة تفتيش العمل.

- أنور مبارك سعود العازمي بوظيفة رئيس قسم متابعة تفتيش العمالة الوطنية - بإدارة تنمية العمالة الوطنية.

- آمنه عبدالقادر عبدالرزاق الكمالي بوظيفة رئيس قسم التدريب - بإدارة التطوير الإداري والتدريب.

- راشد محسن راشد الغريب بوظيفة رئيس قسم البحوث والدراسات العمالية - بإدارة أبحاث سوق العمل.

- ناصر راشد صويان الهاجري بوظيفة رئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب نائب المدير العام لحماية القوى العاملة.

وفي قطاع الموارد البشرية والمالية - إدارة تقنية المعلومات، تعيين كل من تهاني محمد سعود المطيري بوظيفة رئيس قسم ضبط المشروعات، هيفاء عبدالله محمد العيسى بوظيفة رئيس قسم تنفيذ المشروعات، وأمينة أحمد عبدالله الفارسي بوظيفة رئيس قسم متابعة المشروعات، وذلك بمراقبة تطوير النظم، وتعيين بشاير ملحان محسن المطيري بوظيفة رئيس قسم نظم التشغيل - بمراقبة التشغيل والدعم الفني.