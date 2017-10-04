شاهين الغانم: نجاح البنك في تسويق صكوكه كان عاملاً أساسياً في تعزيز أواصر علاقاته مع المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعالمية

أعلن بنك وربة الكويتي مشاركته في صفقة تمويل مشترك قيمتها 1.25 مليار دولار أميركي مدتها خمس سنوات لصالح البنك الإسلامي للتنمية وبعائد سنوي قدره 2.661 في المئة.

وقال البنك في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إنه إضافة إلى مشاركته في تمويل الصفقة قام أيضا بإدارة إصدار الصكوك لما يتمتع به من ثقة المستثمرين إقليميا وعالميا.

وأضاف أن الاكتتاب شهد إقبالا قويا من قبل المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الحكومية والبنوك المركزية لدى دول الأعضاء على المستوى الإقليمي والعالمي ما ساهم في تغطية حجم الصكوك المصدرة بأكثر من 136 في المئة وبقيمة بلغت نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي ل(وربة) شاهين الغانم، قوله، إن البنك كسب ثقة المستثمرين بعد تجربته الناجحة في إصدار صكوكه الخاصة أوائل العام الحالي والتي بلغت قيمتها 250 مليون دولار أمريكي حيث نجح في جذب مستثمرين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وأضاف أن نجاح البنك في تسويق صكوكه التي أصدرها مطلع العام الحالي والتي فاق الاكتتاب بها أكثر من 5 مرات من حجمها كان عاملا أساسيا في تعزيز أواصر علاقاته مع المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أما على صعيد توزيع الاكتتابات النهائية الخاصة بصكوك البنك الإسلامي للتنمية جغرافيا ذكر انه تم تخصيص 53 في المئة من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا في حين خصص 47 في المئة من الاصدار لمستثمري آسيا.

ولفت إلى أن البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية شكلت 57 في المئة من المستثمرين النهائيين في حين اكتتبت البنوك والصناديق الاستثمارية بحوالي 43 في المئة من حجم الإصدار النهائي مقارنة ب 88 و22 في المئة بالتوالي بالإصدار السابق.

وتم إنشاء بنك (وربة) الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية بموجب مرسوم أميري وتم تسجيله في سجل البنوك الإسلامية ببنك الكويت المركزي في أبريل 2010.