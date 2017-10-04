انتخب اعضاء لجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" ممثلة دولة الكويت في اللجنة مقررا للدورة الثامنة للجنة المرأة التي انطلقت اعمالها في بيروت اليوم .



وقالت مستشارة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء بدرية الخالدي في تصريح لها ان انتخابها مقررا للدورة الثامنة يعكس تقدير اعضاء اللجنة لدولة الكويت وللجنة شؤون المرأة التي تتراسها الشيخة لطيفة الفهد .



واضافت ان لجنة شؤون المرأة الكويتية حرصت دوما على المشاركة بفعالية في كافة نشاطات ومؤتمرات لجنة المرأة كما استضافت الكويت اعمال الدورة السادسة للجنة المرأة لـ"اسكوا" بمشاركة واسعة من الدول الاعضاء والمنظمات الاممية المعنية بحقوق المرأة والتنمية المستدامة.



وقالت ان المرأة في دولة الكويت كانت سباقة في ادراك اهمية الدور الذي تضطلع به في بناء المجتمع والدولة ما مكنها من اثبات نفسها والوصول الى ابرز المراكز في القطاعات كافة مستفيدة من الدعم الكبير من القيادة السياسية وعلى رأسها سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.



وشددت الخالدي على حرص الشيخة لطيفة الفهد ولجنة شؤون المرأة الكويتية على متابعة العمل لتعزيز دور المرأة في دولة الكويت وتحصين حقوقها وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات.



وكانت اعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة بلجنة "اسكوا" انطلقت في وقت سابق اليوم بمشاركة الهيئات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الاعضاء وممثلين عن المنظمات الاممية والعربية المعنية بشؤون المرأة والتنمية المستدامة والجميعات عير الحكومية الناشطة في هذا المجال.



وتتولى دولة فلسطين عملا بالنظام الداخلي لـ"اسكوا" رئاسة الدورة الثامنة للجنة المرأة خلفا لسلطنة عمان التي تولت رئاسة الدورة السابعة من يناير 2016 وحتى شهر اكتوبر الحالي.



وكانت لجنة المرأة التابعة لـ"اسكوا" تأسست في عام 2003 من اجل متابعة المؤتمرات العالمية والاقليمية المتعلقة بالمرأة والحث على مشاركة الدول الاعضاء فيها