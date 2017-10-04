بحثت جمعية العون المباشر اليوم مع البنك الإسلامي للتنمية الشراكة بين الجانبين وسبل تطويرها في مجال اقامة المشروعات التنموية.

وذكر بيان للبنك ان رئيس مجلس إدارة جمعية العون المباشر د.عبدالرحمن المحيلان قدم خلال لقائه رئيس البنك الاسلامي للتنمية د.بندر حجار شرحا مفصلا حول دور الجمعية ونشاطاتها في أفريقيا.



وقال المحيلان ان الجمعية تركز على عدد من المجالات التنموية من اهمها التعليم الى جانب الصحة والمياه بالاضافة الى تقديم تمويل لعدد من المشاريع التنموية.



واضاف ان التمويل وهو أحد المجالات التي حققت الجمعية فيه نجاحا كبيرا في عدد من الدول الأفريقية وبلغت نسبة استرداد القروض مئة بالمئة مشيرا الى عدد موظفي الجمعية العاملين في القارة والبالغ أكثر من ستة الاف موظف.



من جهته قال حجار ان البنك يعمل في المرحلة المقبلة على توسيع شراكاته القائمة والبحث عن شراكات جديدة وذلك للاستفادة من الطاقات الانمائية المتاحة بالدول الأعضاء.



وذكر ان البنك الاسلامي للتنمية سيعمل على تنظيم مؤتمر سنوي تشارك فيه الجمعيات الخيرية والجهات الفاعلة في مجال التنمية بهدف تنسيق الجهود والعمل على تكاملها وتعزيز تأثيرها التنموي والاجتماعي.



من جهته قال مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية د.وليد الوهيب ان الصندوق سيعزز تعاونه مع جمعية العون المباشر في نشاط مكافحة العمى في قارة أفريقيا.