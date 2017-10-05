عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستوزع الدفعة الثانية من القسائم الحكومية في مشروع غرب عبدالله المبارك متضمنة 409 قسائم.



ودعت المؤسسة في بيان صحافي أمس الأربعاء المواطنين المخصصة لهم قسائم بالمشروع المذكور ودخلوا قرعة التوزيع، إلى مراجعة إدارة خدمة المواطن في المؤسسة اليوم الخميس خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف مساء.



وأضافت أن المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في المشروع سيتسلمون المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي للبدء في إجراءات تنفيذ قسائمهم، مشيرة إلى ضرورة إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة وشهادة من التسجيل العقاري للزوج والزوجة والأبناء موجهة للمؤسسة.

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