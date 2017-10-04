

قال مدير ادارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت جابر العلي ان دولة الكويت تحرز تقدما في تنظيم استقدام الايدي العاملة بما يخدم مصالحها ومصالح الدولة المرسلة للعمالة.



واكد العلي في تصريح اليوم على هامش مشاركته في في اجتماع لمنظمة العمل الدولية ضرورة التعاون بين الدول المرسلة للعمالة والمستخدمة لها لضبط عملية الاستقدام بين الطرفين.



واضاف انه عرض خلال الاجتماع تجربة الاستقدام للايدي العاملة بين الحكومتين الكويتية والمصرية مشيرا الى وجود مشروع الربط الالي بين الجانبين لتنظيم عملية استقدام العمالة.



واوضح ان "الاسباب التي دعت الى هذا التعاون هو السعي للقضاء على ثغرات النظام التقليدي في الاستقدام وضبط عملية الاستخدام منذ مراحلها الاولى وهي مرحلة ما قبل المغادرة من الدولة المرسلة والتي تحصل فيها عادة التجاوزات والمخالفات".



واشار العلي الى تشكيل فريق فني بين البلدين للبحث في اختلاف الانظمة المتبعة فيهما معلنا عن الشروع في توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لمراجعة اليات تطبيق النظام.



واكد ان الكويت قطعت شوطا كبيرا في عملية تحديد المعايير والمهارات المطلوبة لنحو 100 مهنة تحت اشراف قطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية في الهيئة.



ولفت الى انه في حال نجاح هذه المشروع مع مصر سيتم تعميمه على دول اخرى كالهند وسيريلانكا.



ويشارك في الاجتماع الذي يركز على هجرة الايدي العاملة الى الشرق الاوسط وفد من الكويت يضم مسؤولين من الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.



ويناقش الاجتماع على مدار يومين سبل تحقيق استقدام عادل وتحقيق عمل لائق للعمال المهاجرين وامكانية اللجوء الى القضاء وتسوية المنازعات بالاضافة الى بحث سبل معالجة الاوضاع غير القانونية.