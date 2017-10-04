أختتم المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب اليوم اجتماع دورته ال70 بتبني مقترحات من دولة الكويت تهدف الى تعزيز العمل التطوعي الخيري ومكافحة الارهاب.



وقالت الوكيل المساعد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون التعاون شيخة العدواني عقب الاختتام ان المكتب التنفيذي تبنى مقترح الكويت حول مسابقة (إلى اخي اليتيم) التي تهدف إلى تعزيز دور العمل التطوعي الخيري في بناء المجتمع.



واضافت العدواني التي تراست وفد الكويت الى الاجتماع ان المقترح يتوخى ايضا تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بدعم ورعاية الفئات المستهدفة وتوفير البيئة الاجتماعية الملائمة لهم والمساهمة في تحسين أوضاعهم.



وأوضحت أن المسابقة المقترح إقامتها وتنظيمها على مستوى الوطن العربي سيشارك فيها طلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مجالات الرسم والقصة والشعر على أن يتم تكريم ثلاثة فائزين في كل مسابقة وتقام في شهر إبريل من كل عام تزامنا مع احتفالية يوم اليتيم العربي.



وكشفت العدواني عن مقترح كويتي اخر تم تبنيه في الاجتماع بشأن مكافحة الارهاب والذي يعد احد محاور خطة العمل العربية للقضاء على الارهاب بالمجتمعات العربية وكذلك مقترح خاص بإطلاق تقرير عن شريحة المسنين في المنطقة العربية في اجتماع مجلس وزراء الشؤون المقبل في الكويت.



واشارت الى جدول أعمال الاجتماع الذي اشتمل على العديد من البنود والموضوعات متابعة تنفيذ برامج أهداف التنمية المستدامة 2030 والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية والنظر في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضافت أن المكتب التنفيذي ناقش خلال الاجتماع تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول العربية ومناقشة تقارير وبرامج ومشاريع الصندوق العربي للعمل الاجتماعي.



وذكرت أنه تم خلال الاجتماع بحث الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية ونتائج لجنتي الأسرة العربية والطفولة العربية مشيرة إلى قرار المكتب برفع النتائج وعرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته المقبلة.



وأضافت أنها نقلت لممثلي الدول العربية دعوة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لحضور اجتماعات الدورة ال 14 المجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المزمع عقده في الكويت منتصف نوفمبر المقبل.