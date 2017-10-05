النجدي: إستراتيجية الأكاديمية تهدف إلى إيجاد مدربين كويتيين لتطوير الكوادر البشـرية لدفع عجـلة التنمية في الكويت

عاطف رمضان

أعلنت أكاديمية المدربين الكويتية عن ختام المرحلة الأولى من برنامج الأكاديمية لتأهيل وتصنيف وتطوير وتمكين 100 مدرب كويتي وذلك في حفل تخريج الدفعة الأولى من المدربين الشباب والذي أقيم يوم مساء أمس الأول في مكتبة الكويت الوطنية تحت رعاية كل من «وزارة الشباب، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة البترول الوطنية الكويتية، الهيئة العامة للشباب».

وأكد رئيس اكاديمية المدربين الكويتية مؤسس النادي العالمي للمدربين جاسر النجدي أن الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية تتمثل في بناء قاعدة من المدربين الكويتيين القادرين على المساهمة بشكل فاعل في تطوير الكوادر البشرية المؤهلة لدفع عجلة التنمية في الكويت، مشيرا إلى أن هذه الاكاديمية أتت بعد عصف ذهني ومشاورات مع نخبة من المدربين المعتمدين في الكويت وبالتنسيق مع المركز العالمي الكندي في فانكوفر وهو المنهج المعتمد الحالي في التدريب.

وأضاف النجدي أن رعاة الأكاديمية كافة أجمعوا على الدور الإيجابي لأكاديمية المدربين الكويتية والتي من خلال برنامجها الطموح تقدم نموذجا ايجابيا للدور الذي من الممكن أن تقوم به القيادات الشبابية الكويتية في عملية التنمية والتطوير، وإعداد كوادر كويتية مجهزة بأسلوب علمي يعززه منهج عملي متطور يؤهلهم للقيام بمسؤوليات ومتطلبات العمل على الشكل الأمثل بحيث يكون لهم دور إستراتيجي في عملية التطوير والتنمية ويصبحون شركاء فاعلين لتحقيق رؤية 2035.

من جانبه شرح رئيس المركز العالمي الكندي في فانكوفر بكندا مستشار التدريب الأهلي د. محمود التايه أهمية هذا البرنامج في معرفة التفرقة بين العمل الاحترافي وغيره من الأعمال الأخرى دون المستوى، مشيرا الى أن الكويت تستحق احتضانها شبابا مدربا قادرا على العمل بشكل حرفي.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الرعاة من قبل الاكاديمية ومراسم تسليم شهادات الاجتياز وعضوية منظومة PCT الكندية وبطاقات عضوية النادي العالمي للمدربين التابع لشركة التنمية المتحدة للاستشارات والتدريب بوصفها الراعي التنظيمي للأكاديمية.

ومع اسدال الستار على المرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية من أكاديمية المدربين الكويتية وهي مرحلة التطوير المهني والتي سيتم تطبيقها مع منظمة PCT الكندية، وهذه المبادرة ستكون امتدادا للعديد من المبادرات التدريبية داخل وخارج الكويت. تتبعها مرحلة المرحلة الأخيرة وهي التمكين.

يذكر أن برنامج أكاديمية المدربين الكويتية قد بدأت برنامجها لتأهيل وتصنيف وتطوير وتمكين 100 مدرب كويتي في31 يوليو2017 وسوف يستمر البرنامج بمرحلتيه الثانية والثالثة حتى 22 مايو 2018.