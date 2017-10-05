دارين العلي

قال الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي ان تطبيق تعرفة الاستهلاك الجديدة على القطاعات المختلفة من شأنه ان يوفر 450 مليون دينار على الميزانية المالية للعام المقبل.



وقال العتيبي في تصريح صحافي: «في حال تطبيق التعرفة الجديدة على القطاعات كافة سيكون هناك عائد على الميزانية العامة للدولة للعام المقبل، حيث سيتم خفض قيمة الدعم المقدم بمقدار 450 مليون دينار تقريبا، مبينا ان الوزارة ستتمكن من تحصيل 250 مليون دينار وهي فارق قيمة التعرفة بعد زيادتها، كذلك متوقع ان تلزم التعرفة الجديدة المستهلكين بخفض استهلاكهم بنسبة 10% عن المعتاد وهذه النسبة تمثل 200 مليون دينار».



وأوضح العتيبي ان مردود هذا الوفر المالي الكبير سيظهر خلال السنة المالية المقبلة بعد تطبيقها على كل القطاعات، لافتا إلى ان التعرفة الجديدة تم تطبيقها حتى الآن على القطاعين التجاري والاستثماري فقط.