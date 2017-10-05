

أسامة دياب

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق ان اسعار النفط لم تتأثر بتبعات استفتاء اقليم كردستان، موضحا ان النفط العراقي لايزال يتدفق عبر تركيا.

وبخصوص العرض الذي طرحته الحكومة العراقية على الكويت بتصدير الغاز مقابل جزء من التعويضات المستحقة على العراق اعلن المرزوق - في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته السفارة الالمانية بمناسبة العيد الوطني مساء امس الاول - عن موافقة الكويت على العرض العراقي بتصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء من التعويضات المستحقة عليه.

واشار الى ان الجانبين الكويتي والعراقي يناقشان حاليا تفاصيل السعر، لافتا الى ان البداية ستكون بـ ٥٠ مليون قدم مكعبة وتصل الى ٢٠٠ مليون قدم مكعبة، موضحا ان هذا الاتفاق ياتي في اطار محاولات الكويت لتوفير احتياجاتها من الغاز.

وفيما يتعلق بمشاريع الكويت لتطوير انتاجها من الكهرباء، لفت المرزوق الى محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية ينفذها القطاع النفطي بطاقة 1500 ميغا، متوقعا ان يتم تشغيلها في عام 2020، وستحقق الخطة المستهدفة التي وضعتها وزارة الكهرباء، مشيرا الى مشاريع اخرى مثل محطة الزور الشمالية بالمرحلتين الثانية والثالثة اللتين تم دمجهما في اطار خطة الشراكة مع القطاع الخاص وسيتم تشغيلهما في عام 2021 - 2022، موضحا ان هذه المشاريع جزء من خطة الدولة الاستراتيجية لتوفير 15% من الطاقة المستهلكة حتى 2030 من الطاقة المتجددة.

وبين المرزوق ان سبب مرور الصيف الماضي دون ازمات على صعيد الكهرباء يرجع الى توفر الطاقة الكهربائية بتشغيل وحدات جديدة خلال عام 2017 بالإضافة الى نجاح حملات الترشيد والتي اتت أكلها من خلال تفهم المواطنين والمقيمين لأهمية الكهرباء مما ادى الى انخفاض الاستهلاك بصورة فاقت التوقعات.

وكشف ان الوزارة استطاعت ان تصدر الكهرباء خلال الصيف الماضي ووفرت 200 ميغا لأبوظبي و150 ميغا لمملكة البحرين في اطار الربط الخليجي المشترك والذي لايزال يعمل بنظام المقايضة، موضحا انه يجري الان العمل على ايجاد وسيلة توفر الدفع النقدي.

كما اشار الى ان الوزارة طورت الياتها في تحصيل الفواتير المستحقة على المواطنين والمقيمين ومن ضمنها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والدفع عبر الانترنت دون مراجعة المكاتب المختصة.