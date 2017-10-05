قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي يرافقه قائد العمليات والخطط في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع بزيارة إلى كلية علي الصباح العسكرية في وزارة الدفاع، تفقد فيها أحوال الطلبة الضباط الدارسين من منتسبي الحرس الوطني في الكلية، حيث كان في استقبالهم آمر الكلية اللواء الركن بدر العوضي.

ونقل الرفاعي تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، موضحا حرص القيادة العليا الدائم على دعم أوجه التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الدفاع وتبادل الخبرات العسكرية والأكاديمية في شتى المجالات ترجمة لبنود التعاون المشترك مع الجهات العسكرية المذكورة في الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا).



واطلع الرفاعي ومرافقوه خلال الزيارة على المستوى المتقدم لكلية علي الصباح العسكرية وما وصلت إليه من تطور في إعداد وتأهيل الطلبة الضباط، حيث قاموا بجولة تفقدية في مرافق الكلية المختلفة.

وحث الطلبة الضباط على تمثيل الحرس الوطني التمثيل اللائق وتلقي العلوم العسكرية والاكاديمية وخوض المنافسة على نيل مراكز التفوق الأولى والالتزام بالضبط والربط العسكري، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



وفي نهاية الزيارة تبادل وكيل الحرس الوطني الدروع التذكارية مع آمر كلية علي الصباح العسكرية.