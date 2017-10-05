8 شروط للتحويل من ملحق إداري إلى ملحق ديبلوماسي

موسى أبو طفرة

أعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لشغل وظائف بدرجة ملحق ديبلوماسي أو قنصلي من موظفي الوزارة المعينين على كادر الوظائف المدنية وذلك عن طريق النقل لكادر الوظائف الديبلوماسية والقنصلية.



وجاء في الإعلان: استنادا الى نص المادة 20 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي والمعدلة بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم 32/2017 الصادر بتاريخ 10/7/2017 بشأن شروط النقل من الوظائف المدنية العامة الى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بدرجة ملحق ديبلوماسي. وتضمن الإعلان شروط شغل الوظائف:

1- انطباق الشروط الواردة في المادة 16 من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي رقم 21 لسنة 1962.

2- أن يكون للموظف خدمة فعلية في الوزارة لا تقل عن أربع سنوات.

3- ان يكون حاصلا على تقييم بتقدير ممتاز في السنتين الأخيرتين.

4- أن يكون الموظف شاغلا لوظيفته الحالية بموجب مؤهل جامعي (بكالوريوس ـ ليسانس) في التخصصات التالية:

- حقوق

- آداب تخصص (لغات ـ تاريخ ـ إعلام)

- العلوم الإدارية تخصص (إدارة وتسويق ـ الاقتصاد - تجارة دولية).

- العلوم الاجتماعية تخصص (جغرافيا - علوم سياسية أو علاقات دولية).

وبالنسبة للمتقدمين بموجب شهادة «الماجستير والدكتوراه» فيشترط للنقل لكادر الوظيفة الديبلوماسية ان يكون التخصص الأساسي في شهادة البكالوريوس للمتقدم في احد التخصصات المذكورة أعلاه.

5- ان يجتاز المتقدم اختبار القدرات (يعقد في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي) بتقدير 75% يوم الأحد الموافق 15/10/2017.

6- يلحق الناجحون في اختبار القدرات بدورة تدريبية في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي مدتها شهر تبدأ في 23/10/2017 يعقبها اختبار تكون نسبة النجاح فيه 75%.

7- يتم التعيين بوظيفة ملحق ديبلوماسي في الوظائف الشاغرة للناجحين في الدورة التدريبية على ان يتم ترتيب أقدميتهم وفقا لدرجاتهم الوظيفية وقت التعيين وإذا تساوى اثنان أو اكثر قدم الأعلى في درجة الاختبار في الدورة التدريبية فالأكبر سنا.

8- يسري العمل في هذه الشروط للعام 2017. وتقدم الطلبات الى مراقبة شؤون الموظفين خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2017، علما بأن الوزارة لا تعتد بأي طلب تم تقديمه قبل صدور هذا الإعلان.