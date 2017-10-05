انتخب اعضاء لجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) ممثلة الكويت في اللجنة مقررا للدورة الثامنة للجنة المرأة التي انطلقت اعمالها في بيروت امس.

وقالت مستشارة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء بدرية الخالدي في تصريح ان انتخابها مقررا للدورة الثامنة يعكس تقدير اعضاء اللجنة للكويت وللجنة شؤون المرأة التي تترأسها الشيخة لطيفة الفهد.

واضافت ان لجنة شؤون المرأة الكويتية حرصت دوما على المشاركة بفعالية في كافة نشاطات ومؤتمرات لجنة المرأة، كما استضافت الكويت اعمال الدورة السادسة للجنة المرأة بـ«اسكوا» بمشاركة واسعة من الدول الاعضاء والمنظمات الاممية المعنية بحقوق المرأة والتنمية المستدامة.

وقالت ان المرأة في الكويت كانت سباقة في ادراك اهمية الدور الذي تضطلع به في بناء المجتمع والدولة ما مكنها من اثبات نفسها والوصول الى ابرز المراكز في القطاعات كافة مستفيدة من الدعم الكبير من القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد.

وشددت الخالدي على حرص الشيخة لطيفة الفهد ولجنة شؤون المرأة الكويتية على متابعة العمل لتعزيز دور المرأة في الكويت وتحصين حقوقها وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات.